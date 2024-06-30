الشرطة تقبض على ملثم تسلق سطح الملعب خلال مباراة ألمانيا والدنمارك (فيديو)
تدخلت الشرطة الألمانية سريعا بعد صافرة النهاية لمباراة ألمانيا ضد الدنمارك، التي انتهت بفوز "الماكينات" (2-0)، عندما تسلق رجل ملثم إلى العوارض الحديدية في ملعب "دورتموند"، الذي أقيم عليه اللقاء.
وأظهرت لقطات التقطتها صحيفة "ميل سبورت" الرجل وهو يسير على عارضة حديدية على سطح الملعب، والعديد من الجماهير في الأسفل يصرخون ويطالبونه بالنزول.
وتوجه الرجل - الذي كان وجهه مغطى أثناء تسلقه - إلى ركن سقف الملعب، بينما كانت الشرطة تسعى للوصول إليه.
وأخرجت الشرطة أسلحتها أثناء مطاردته على القوائم الحديدية، واستسلم الرجل في النهاية عند تهديده بالسلاح.
وتم تكبيل يديه وإزالة قناعه من قبل الشرطة، بينما كان يتم إخلاء المشجعين من الملعب في أعقاب الحادث مباشرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن دوافع ما فعله المشجع لا تزال غير معروفة، إلا أن سهولة وصوله إلى سقف الملعب ستثير بلا شك مخاوف أمنية خلال بطولة أمم أوروبا.
وفي الأسبوع الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بياناً قال فيه، إن الأمن في الملاعب المستضيفة سيتم تشديده في أعقاب عدد من اقتحامات الملعب التي شوهت البطولة، خلال فوز البرتغال على تركيا بنتيجة 3-0.
وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية في مقال نشر الشهر الماضي، أن ما مجموعه 22 ألف شرطي سيتم نشرهم يومياً على الحدود، والملاعب، ومناطق المشاهدة العامة، والمطارات، ومحطات السكك الحديدية.
كما تم فرض حظر على إجازات الشرطة خلال فترة البطولة.
وقبل الحادث، كان الملعب مليئاً بمشجعي الفريق المضيف الذين يحتفلون بتأهل ألمانيا إلى الدور ربع النهائي.
وحققت ألمانيا بداية قوية في فوزها 2-صفر على الدنمارك، يوم السبت، في دور الستة عشر، ووصف ناغلزمان أول 20 دقيقة من المباراة بأنها "الأفضل في البطولة بأكملها" قبل أن يتطور أداء الدنمارك ويفرض صعوبات على أصحاب الأرض.
وقد تواجه ألمانيا اختبارا قاسيا في دور الثمانية؛ إذ تلتقي الفائز في مباراة دور الستة عشر بين جورجيا وإسبانيا التي قدمت عروضا تبدو خالية من العيوب حتى الآن في البطولة، وصعدت للدور الثاني بثلاثة انتصارات دون أن تهتز شباكها بأي هدف.