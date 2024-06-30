الشرطة تقبض على ملثم تسلق سطح الملعب خلال مباراة ألمانيا والدنمارك (فيديو)

تدخلت الشرطة الألمانية سريعا بعد صافرة النهاية لمباراة ألمانيا ضد الدنمارك، التي انتهت بفوز "الماكينات" (2-0)، عندما تسلق رجل ملثم إلى العوارض الحديدية في ملعب "دورتموند"، الذي أقيم عليه اللقاء.

وأظهرت لقطات التقطتها صحيفة "ميل سبورت" الرجل وهو يسير على عارضة حديدية على سطح الملعب، والعديد من الجماهير في الأسفل يصرخون ويطالبونه بالنزول.

وتوجه الرجل - الذي كان وجهه مغطى أثناء تسلقه - إلى ركن سقف الملعب، بينما كانت الشرطة تسعى للوصول إليه.

وأخرجت الشرطة أسلحتها أثناء مطاردته على القوائم الحديدية، واستسلم الرجل في النهاية عند تهديده بالسلاح.

وتم تكبيل يديه وإزالة قناعه من قبل الشرطة، بينما كان يتم إخلاء المشجعين من الملعب في أعقاب الحادث مباشرة.