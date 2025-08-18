بـ3 ملايين يورو.. بيكيه وشاكيرا يبيعان "ذكرياتهما"

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

اتخذ الإسباني جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، وصديقته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا خطوة جديدة ومهمة نحو حل خلافاتهما المالية في طريق الانفصال النهائي.

وبدأت علاقة شاكيرا وجيرارد بيكيه العاطفية عام 2010 حين التقيا لأول مرة خلال تصوير أغنية "واكا واكا" لكأس العالم في العام نفسه.

وتطورت علاقة بيكيه وشاكيرا بعد ذلك.. وأنجبا طفلين، ميلان وساشا، قبل أن يعلنا انفصالهما رسمياً بعد 12 عاماً من الارتباط في يونيو 2022.

وبعد الانفصال نشأت بين الثنائي خلافات حول حضانة الأطفال والمشروعات والممتلكات المشركة، لكن بعد 3 سنوات من الانفصال بدأت بوادر انفراج في الأزمة.

اتخذ الثنائي شاكيرا وجيرارد بيكيه أخيرًا خطوة مهمة نحو حل بعض المشكلات المالية التي كانت لا تزال تعوق علاقتهما بعد الانفصال، وأنهيا بيع أحد العقارات الثلاثة التي كانا يشاركانها في المجمع السكني الفاخر في إسبلوغيس دي يوبريغات، ببرشلونة، مقابل مبلغ يتجاوز ثلاثة ملايين يورو.

تعثرت الصفقة لسنوات بسبب اختلاف السعر المطلوب، فبينما طلبت المغنية نحو 12 مليون يورو، كان لاعب كرة القدم السابق يعرض مبلغًا أقل، يتراوح بين 6 و10 ملايين يورو. وفي النهاية، توصل الثنائي إلى اتفاق سمح بإتمام الصفقة.

لا يزال اثنان من العقارات الرئيسة معروضين للبيع، بقيمة إجمالية تبلغ 10.99 مليون يورو. يضم هذان القصران الفاخران صالة رياضية، واستوديو تسجيل، ومسابح داخلية وخارجية.

العقارات المعروضة للبيع هي ممتلكات شهدت ذكريات علاقة امتدت نحو 12 سنة لكنها حاليا تباع في مزاد من أجل تقاسم أموالها بين النجمين.