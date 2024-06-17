خبر يهز العالم.. إندريك يتعهد بمفاجأة مدوية
نشر المهاجم البرازيلي إندريك رسالة مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام، قبل أيام من انطلاق بطولة كوبا أمريكا.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كوبا أمريكا في نسختها القادمة، بداية من يوم الخميس المقبل وحتى يوم 14 يوليو المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.
وتواجد اسم إندريك ضمن القائمة الرسمية المعلنة من منتخب البرازيل لخوض البطولة القارية.
وكتب إندريك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام:" لا أعلم إذا كنتم جاهزين لذلك أم لا.. يوم 20 يونيو الجاري سأعلن أخبارًا تهز العالم الرياضي".
ووعد المهاجم البرازيلي بمفاجأة مدوية، من دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بهذه المفاجأة التي تحدث عنها عبر حسابه الرسمي.
ويخوض منتخب البرازيل منافسات كوبا أمريكا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كولومبيا وباراغواي وكوستاريكا.
ويفتتح راقصو السامبا مشوارهم بالبطولة بمواجهة كوستاريكا يوم 24 يونيو الجاري، ثم يلعبون ضد باراغواي يوم 28 من الشهر نفسه، قبل مواجهة كولومبيا يوم 2 يوليو المقبل.
وانتقل إندريك، صاحب الـ 17 عامًا، أخيرًا، بشكل رسمي إلى ريال مدريد الإسباني قادمًا من بالميراس البرازيلي.