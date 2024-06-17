خبر يهز العالم.. إندريك يتعهد بمفاجأة مدوية

ويخوض منتخب البرازيل منافسات كوبا أمريكا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كولومبيا وباراغواي وكوستاريكا.

ويفتتح راقصو السامبا مشوارهم بالبطولة بمواجهة كوستاريكا يوم 24 يونيو الجاري، ثم يلعبون ضد باراغواي يوم 28 من الشهر نفسه، قبل مواجهة كولومبيا يوم 2 يوليو المقبل.

وانتقل إندريك، صاحب الـ 17 عامًا، أخيرًا، بشكل رسمي إلى ريال مدريد الإسباني قادمًا من بالميراس البرازيلي.