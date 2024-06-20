بعد مبابي.. لاعب جديد يعلن إصابته بكسر في الأنف بـ"اليورو"
تعرض فابيان شار مدافع سويسرا لإصابة بكسر في الأنف، أمس الأربعاء، خلال تعادل فريقه 1-1 مع إسكتلندا في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، ليزيد من صعوبة الليلة التي عاشها بعدما ساعد الفريق المنافس على التسجيل عن غير قصد قبلها بلحظات.
واصطدم شار مع أنتوني رالستون لاعب إسكتلندا في الدقيقة 19، واحتاج اللاعبان إلى رعاية طبية لكنهما أكملا المباراة المثيرة التي أقيمت في كولن.
وجاء الاصطدام بعد ست دقائق فقط من خطأ فادح ارتكبه شير، ساعد إسكتلندا على التقدم في المباراة التي كان من المتوقع أن تفوز بها سويسرا لتضمن التأهل إلى الدور المقبل قبل جولة على نهاية دور المجموعات.
وكان يان زومر حارس سويسرا مستعدا ليتصدى بسهولة لتسديدة سكوت مكتوميناي المتجهة نحو المرمى قبل أن يتدخل شير ويضع الكرة في الشباك، وبعدما سُجل الهدف باسم مدافع سويسرا تم تسجيله لاحقا باسم لاعب وسط إسكتلندا.
وقال شار لمحطة (بلو سبورت) التلفزيونية السويسرية "أنفي مكسور، كان هناك الكثير من الالتحامات، كان ذلك متوقعا. لقد جعلوا المباراة صعبة جدا علينا".
وتعادلت سويسرا في الدقيقة 26 بتسديدة مذهلة من شيردان شاكيري، وحصلت على العديد من الفرص لتسجيل هدف التقدم، لكنها أُحبطت أمام قوة دفاع إسكتلندا التي كانت تقاتل من أجل فرصة للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب في بطولة كبرى بعد الفشل في آخر 11 محاولة.
وتعرض شار للكثير من الحوادث بسبب الخشونة والسقوط؛ إذ كسر أنفه في عام 2018 وعانى من ارتجاج بالمخ في أعوام 2019 و2022 و2023 اثنان منها وهو يلعب مع فريقه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وقال لاعب نيوكاسل الإنجليزي عن إصابته "لقد كانت مباراة قوية بالنسبة للجميع. وقد أظهر ذلك شغفي قليلا. وهذا جزء من اللعبة. ذلك ممتع أيضا".
كما يخضع كيليان مبابي قائد فرنسا للعلاج من إصابة بكسر في الأنف تعرض لها في المباراة الأولى لفريقه في البطولة، وسيرتدي قناعا في المباريات المقبلة.
ولم يرد منتخب سويسرا، اليوم الخميس، على استفسار بشأن إصابة شار، وعما إذا كان سيلعب المباراة الحاسمة في المجموعة الأولى أمام ألمانيا مستضيفة البطولة، يوم الأحد المقبل.