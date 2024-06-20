بعد مبابي.. لاعب جديد يعلن إصابته بكسر في الأنف بـ"اليورو"

تعرض فابيان شار مدافع سويسرا لإصابة بكسر في الأنف، أمس الأربعاء، خلال تعادل فريقه 1-1 مع إسكتلندا في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، ليزيد من صعوبة الليلة التي عاشها بعدما ساعد الفريق المنافس على التسجيل عن غير قصد قبلها بلحظات.

واصطدم شار مع أنتوني رالستون لاعب إسكتلندا في الدقيقة 19، واحتاج اللاعبان إلى رعاية طبية لكنهما أكملا المباراة المثيرة التي أقيمت في كولن.

وجاء الاصطدام بعد ست دقائق فقط من خطأ فادح ارتكبه شير، ساعد إسكتلندا على التقدم في المباراة التي كان من المتوقع أن تفوز بها سويسرا لتضمن التأهل إلى الدور المقبل قبل جولة على نهاية دور المجموعات.