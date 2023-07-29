رسميا.. مانشستر سيتي يمدد عقد ناثان آكي

وشارك آكي في 41 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الماضي بواقع 2891 دقيقة سجل فيها 3 أهداف.

وبالمجمل لعب آكي 81 مباراة مع مانشستر سيتي سجل فيها 7 أهداف.

ونال آكي مع مانشستر سيتي لقبا في دوري أبطال أوروبا و3 في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي ولقبا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وخسر مانشستر سيتي هذا الصيف الألماني إلكاي غوندوغان الذي رحل بنهاية عقده وانضم لبرشلونة، والجزائري رياض محرز الذي انتقل للأهلي السعودي.

في حين تعاقد مانشستر سيتي مع ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي.

وسيفتتح مانشستر سيتي موسمه بمواجهة آرسنال يوم 6 أغسطس في كأس الدرع الخيرية قبل مواجهة بيرنلي يوم 11 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيلعب مع إشبيلية يوم 16 أغسطس في كأس السوبر الأوروبي.