كم تبلغ مكافأة نجوم مانشستر يونايتد في حالة الفوز بأربعة ألقاب؟
سيحصل لاعبو مانشستر يونايتد على ما يقرب من نصف مليون جنيه إسترليني لكل منهم كمكافآت إذا حصد الفريق أربع بطولات يتنافس عليها هذا الموسم، وحقق منها لقبا واحدا حتى الآن.
ونجح نجوم مثل ماركوس راشفورد وكاسيميرو بالفعل في جني حوالي 65 ألف جنيه إسترليني كمكافأة للفوز، يوم الأحد، في نهائي كأس رابطة المحترفين، على نيوكاسل يونايتد، في أولى البطولات الأربع هذا الموسم.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير حصري إنه ستكون هناك حوافز إضافية بقيمة 85000 جنيه إسترليني لكل لاعب من كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي. حيث بلغ يونايتد دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي ودور الـ16 من الدوري الأوروبي.
لكن المكافأة الأكبر ستكون 250 ألف جنيه إسترليني إذا تمكن مانشستر يونايتد من تعويض تأخره البالغ 11 نقطة عن آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، والفوز بأول لقب للفريق في الدوري في 10 سنوات.
وسيؤدي ذلك إلى رفع إجمالي المبلغ إلى 485000 جنيه إسترليني لكل لاعب إذا انتصر الفريق على جميع الجبهات.
وبالنظر إلى تألق الفريق تحت قيادة إريك تين هاغ، فإن حصد ثلاثية الكأس أمر محتمل حقيقي، خاصة وأن الأول تم التتويج به بالفعل بعد الفوز 2/0 على نيوكاسل في نهائي كأس رابطة المحترفين.
ويونايتد هو المرشح الأوفر حظاً للدوري الأوروبي، والمرشح الثاني خلف مانشستر سيتي لكأس الاتحاد الإنجليزي.
ويملك الفريق أيضًا مباراة مؤجلة في الدوري مقارنة بمانشستر سيتي وآرسنال في الدوري، وسيظل اللاعبون مستعدين للحصول على جزء كبير من 250 ألف جنيه إسترليني إذا احتلوا المراكز الأربعة الأولى.
وعلى الرغم من تألق الفريق، فقد قلل تين هاغ من فرصة فريقه للفوز بجميع الكؤوس الأربعة، معترفًا بأن لاعبيه يركزون على المباراة التالية فقط، ووصف أولئك الذين يعتقدون أنه يمكن للنادي إنهاء الموسم بأربعة ألقاب كبرى بأنهم "حالمون".
وقال تين هاغ لشبكة "سكاي سبورتس"، بشأن إمكانية الفوز بأربعة ألقاب تاريخية: "نحن لا نتحدث عن ذلك، نحن نتحدث عن المباراة القادمة (ضد ليفربول) وهي مباراة كبيرة. إنها مباراة جيدة ونحن متحمسون حقًا للعب هذه المباراة".