كم تبلغ مكافأة نجوم مانشستر يونايتد في حالة الفوز بأربعة ألقاب؟

سيحصل لاعبو مانشستر يونايتد على ما يقرب من نصف مليون جنيه إسترليني لكل منهم كمكافآت إذا حصد الفريق أربع بطولات يتنافس عليها هذا الموسم، وحقق منها لقبا واحدا حتى الآن.

ونجح نجوم مثل ماركوس راشفورد وكاسيميرو بالفعل في جني حوالي 65 ألف جنيه إسترليني كمكافأة للفوز، يوم الأحد، في نهائي كأس رابطة المحترفين، على نيوكاسل يونايتد، في أولى البطولات الأربع هذا الموسم.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير حصري إنه ستكون هناك حوافز إضافية بقيمة 85000 جنيه إسترليني لكل لاعب من كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي. حيث بلغ يونايتد دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي ودور الـ16 من الدوري الأوروبي.