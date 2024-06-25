رسميا.. موعد ومكان مباراة الأخضر وهلال بنغازي الحاسمة في الدوري الليبي

قلب الحكم الذي أصدرته المحكمة الرياضية الدولية الأمور رأسا على عقب في مرحلة التتويج الحاسمة في الدوري الليبي الممتاز وذلك بعدما أنصفت نادي الأخضر وقررت رسميا إعادة مباراته أمام هلال بنغازي ضمن المرحلة الأولى.

وقررت المحكمة الرياضية الدولية قبول الطعن الذي تقدم به نادي الأخضر، ضد قرار لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم الذي قضى بهزيمة الفريق جزائيا أمام هلال بنغازي وتأهل الأخير إلى مرحلة "سداسي التتويج" الذي ينتظر أن ينطلق يوم 1 يوليو المقبل في إيطاليا للمنافسة على لقب الدوري الممتاز لموسم 2023 ـ 2024.

وبناء على قرار المحكمة الدولية، الذي ورد على أروقة الاتحاد، تم رسميا تعيين موعد ومكان المباراة التي ستتم إعادتها بين هلال بنغازي ونادي الأخضر وذلك يوم الجمعة المقبل 28 يونيو في ملعب مدينة سرت بداية من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.