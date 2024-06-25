رسميا.. موعد ومكان مباراة الأخضر وهلال بنغازي الحاسمة في الدوري الليبي
قلب الحكم الذي أصدرته المحكمة الرياضية الدولية الأمور رأسا على عقب في مرحلة التتويج الحاسمة في الدوري الليبي الممتاز وذلك بعدما أنصفت نادي الأخضر وقررت رسميا إعادة مباراته أمام هلال بنغازي ضمن المرحلة الأولى.
وقررت المحكمة الرياضية الدولية قبول الطعن الذي تقدم به نادي الأخضر، ضد قرار لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم الذي قضى بهزيمة الفريق جزائيا أمام هلال بنغازي وتأهل الأخير إلى مرحلة "سداسي التتويج" الذي ينتظر أن ينطلق يوم 1 يوليو المقبل في إيطاليا للمنافسة على لقب الدوري الممتاز لموسم 2023 ـ 2024.
وبناء على قرار المحكمة الدولية، الذي ورد على أروقة الاتحاد، تم رسميا تعيين موعد ومكان المباراة التي ستتم إعادتها بين هلال بنغازي ونادي الأخضر وذلك يوم الجمعة المقبل 28 يونيو في ملعب مدينة سرت بداية من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.
وعرفت قضية مباراة هلال بنغازي والأخضر ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لحساب المجموعة الأولى مسارا قضائيا مثيرا بين الفريقين كانت بدايته أواخر شهر مايو عندما رفض نادي الأخضر خوض المباراة لعدم توفر الإجراءات الأمنية المطلوبة للاعبيه وأفراد بعثته.
وفي أوائل يونيو أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم إعادة تعيين المباراة يوم 15 يونيو لكن لجنة الاستئناف عدلت القرار بالإعلان عن فوز هلال بنغازي جزائيا واعتباره فائزا ومتأهلا لسداسي التتويج، قبل أن يرفع نادي الأخضر الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية التي أعادت الأمور إلى نقطة البداية ليتواصل الغموض بشأن البطاقة السادسة المؤهلة لمرحلة التتويج.
ويشار إلى أن هلال بنغازي والأخضر كلاهما يحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة قبل المواجهة الحاسمة يوم الجمعة على ملعب سرت.
وتأهل لمجموعة سداسي اللقب أندية النصر وأهلي بنغازي عن المجموعة الأولى، وأهلي طرابلس والسويحلي والمدينة عن المجموعة الثانية، في انتظار البطاقة السادسة التي ستكون من نصيب الفائز في مباراة الهلال بنغازي ونادي الأخضر.