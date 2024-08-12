أعرب محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي المصري، عن سعادته الكبيرة بالعودة للتسجيل وقيادة الفريق الأحمر للفوز على نظيره زد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في الدوري المصري.

وواصل الأهلي، المتوج بلقب الدوري المصري الممتاز، سلسلة انتصاراته المتتالية بفوزه 2-1 على ضيفه زد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ25.

وبعدما حقق انتصاره الـ 21 على التوالي، رفع الأهلي رصيده إلى 84 نقطة من 32 مباراة بفارق ثماني نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وتتبقى للأهلي مباراتان في مسابقة الدوري، وتوقف رصيد زد عند 47 نقطة في المركز السابع.

وسجل كهربا هدف تقدم الأهلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ونشر "كهربا" صورتين له عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، إحداها مع جائزة رجل المباراة، وعلق قائلا: "الحمدلله الذي ما تيقنتُ به خيرًا وأملًا إلا وأغرقني سرورًا".

وارتفع رصيد محمود كهربا من الأهداف المسجلة مع الأهلي إلى 45 هدفًا بقميص ناديه في مختلف البطولات.

وغاب كهربا عن المشاركة في العديد من مباريات الفريق؛ بسبب أزمته مع مدربه مارسيل كولر.

وخاض كهربا الموسم الجاري 35 مباراة سجل خلالها 13، وصنع 6 في المسابقات جميعها.

وعادل كهربا سجله التهديفي الأفضل مع الأهلي خلال الموسم الماضي، إذ سجل في موسم 2022-23، 13 هدفا مع الأهلي بالمسابقات جميعها أيضا.