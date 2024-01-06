وفاة البرازيلي زاغالو عن 92 عاما

توفي ماريو زاغالو، الذي فاز بكأس العالم أربع مرات مع البرازيل كلاعب ومدرب، بما في ذلك منتخب 1970 الذي يعتبره الكثيرون الأفضل على مر العصور، عن 92 عاما.

وجاء الإعلان عن وفاة زاغالو من خلال منشور على حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، اليوم السبت.

وكان زاغالو لاعبا موهوبا وقويا ولعب كجناح أيسر وشارك ضمن تشكيلة البرازيل التي توجت بكأس العالم لأول مرة في 1958، وحافظ على مكانه في التشكيلة عندما كررت البرازيل الفوز واحتفظت بلقبها بعد أربعة أعوام.