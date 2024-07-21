بعد أيام قليلة تنطلق بطولة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، ويتنافس عليها مجموعة من أفضل منتخبات العالم.

ومن قبل فشلت مجموعة من أفضل النجوم البارزين في الحصول على الميدالية بمعادنها كافة، فمن ينضم إليهم في نسخة "باريس 2024".

ونستعرض بعض أبرز أسماء نجوم كرة القدم الذين لم يحققوا ميدالية أولمبية قط.

محمد صلاح

في نسخة 2012 لعب محمد صلاح كأحد عناصر فريق مصر الأولمبي، وقدم بطولة رائعة حصل بسببها على الكثير من الإشادات.

صعد المنتخب المصري من مجموعته في المركز الثاني خلف البرازيل، لكن سرعان ما ودع المنافسة من ربع النهائي أمام اليابان، التي خرجت في الدور التالي، وسمحت للمكسيك بالفوز على البرازيل في النهائي.

كريستيانو رونالدو

النجم البرتغالي كان ضمن الفريق الأولمبي لبلاده في عام 2004 الذي لم يكن الأفضل له على الكثير من الأصعدة.

رونالدو وقتها خسر مع منتخب بلاده من العراق في دور المجموعات، وغادر البطولة من الدور الأول دون أي مقاومة.

راؤول غونزاليس

نجم منتخب إسبانيا التاريخي بالطبع هو أحد أهم نجوم كرة القدم حول العالم، لكنه أخفق في الأولمبياد كما فعل غيره.

شارك أسطورة ريال مدريد في دورة واحدة فقط كانت في عام 1996، وغادر المنافسة مبكرًا على يد الأرجنتين بخسارة بأربعة أهداف نظيفة.

أندريا بيرلو

في بطولة كرة القدم الخاصة بدورة سيدني عام 2000 لعب منتخب إيطاليا فيه الكثير من الأسماء التي أصبحت كبيرة وذات صيت لاحقًا في كرة القدم، على رأسهم أندريا بيرلو.

المدير الفني الأسبق ليوفنتوس لم يكن محظوظًا؛ إذ واجه المنتخب الإسباني في دور الـ8 وغادر المنافسات رسميا بعدها مباشرة.

روي ماكاي

لعب ماكاي مع منتخب هولندا في نسخة 2008 من البطولة كأحد نجوم فوق السن، وكان مثاليًا في دور المجموعات؛ إذ سجل أحرز هدفين في ثلاث مباريات.

لكن في نهاية المطاف غادر المنتخب الهولندي المسابقة بعد هدفين من ليونيل ميسي وآنخيل دي ماريا في ذلك المساء.

فينيسنت كومباني

أسطورة مانشستر سيتي السابق ومدرب بايرن ميونخ الحالي كان ضمن تشكيلة بلجيكا المشاركة في أولمبياد 2008.

لكنه لم ينجح في الإقناع مع منتخب الأولمبياد، واكتفى بالوصول إلى نصف النهائي والحصول على المركز الرابع.

كلاوديو ماركيزيو

نجم وأسطورة يوفنتوس المعتزل تواجد في نسخة 2008 من البطولة أيضًا، لكنه لم يحقق أي شيء.

وقتها خسر المنتخب الإيطالي أمام نظيره البلجيكي في دور الـ8 وغادر أمل الميدالية الذهبية ماركيزيو للأبد.

برونو فيرنانديز

نجم مانشستر يونايتد الحالي كان ضمن تشكيلة منتخب البرتغال الأولمبي الذي أخفق في نسخة 2016 من الأولمبياد.

وقتها ودع المنتخب البرتغالي البطولة عن طريق الخسارة أمام ألمانيا بأربعة أهداف نظيفة في دور ربع النهائي.

كلود ماكيليلي

أحد نجوم فرنسا وريال مدريد السابقين كان من الأسماء اللامعة في وقتها، وشارك مع منتخب بلاده في أولمبياد 1996، لكن بخيبة أمل كبيرة غادر "الديوك" البطولة من دور الـ8 أمام البرتغال بعد الوصول إلى الهدف الذهبي.

ريان غيغز

أسطورة مانشستر يونايتد لعب في 2012 تحت راية المملكة المتحدة، وليس منتخب ويلز، ولكن لسوء حظه خسر بركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية في دور الـ8.