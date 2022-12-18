أهداف مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم (فيديو)

ويسعى كل منتخب للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، لكن فرنسا تبحث عن اللقب الثاني على التوالي بعد أن توجت بلقب 2018 في روسيا.

في حين يبحث ميسي عن التتويج باللقب لأول مرة في تاريخه في مباراة قد تكون الأخيرة له مع منتخب الأرجنتين.