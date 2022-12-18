أهداف مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم (فيديو)
كل منتخب يسعى للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه
تقدم ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بالهدف الأول قبل أن يضيف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في المباراة النهائية لكأس العالم 2022 أمام فرنسا.
ومنح الحكم سيمون مارتشينياك الأرجنتين ضربة جزاء بعد عرقلة من عثمان ديمبلي على أنخيل دي ماريا سجلها ميسي بنجاح بعد أن سدد على يسار هوغو لوريس في الدقيقة 23.
وأضاف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني للثاني للأرجنتين في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أليكسيس ماك اليستير بعد هجمة مرتدة.
ويسعى كل منتخب للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، لكن فرنسا تبحث عن اللقب الثاني على التوالي بعد أن توجت بلقب 2018 في روسيا.
في حين يبحث ميسي عن التتويج باللقب لأول مرة في تاريخه في مباراة قد تكون الأخيرة له مع منتخب الأرجنتين.