خوسيلو يلمح لمغادرة ريال مدريد

وقال خوسيلو في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن مستقبله مع ريال مدريد غير واضح بالمرة مؤكدًا أنه يمر بفترة معقدة.

وأضاف:" لدي شرط يسمح لريال مدريد بشراء عقدي وضمي نهائيًا حتى يوم الـ30 من يونيو الجاري".

وتابع:" لا أستطيع أن أقول شيئًا محددًا لأنني لا أعلم مستقبلي مع الفريق".

وواصل:" الأمر لا يعتمد على الشكوك ، ريال مدريد تعاقد مع ثنائي لتدعيم الهجوم هما كيليان مبابي وإندريك وبدأ التخطيط للموسم وأتمنى حل الأمر بالنسبة لي".