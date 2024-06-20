خوسيلو يلمح لمغادرة ريال مدريد
ألمح خوسيلو ، نجم ريال مدريد الإسباني ، لاقترابه من مغادرة فريقه في الموسم الجديد.
وانضم اللاعب المخضرم صاحب الـ 34 عامًا إلى ريال مدريد في الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من إسبانيول.
ويحق لريال مدريد تفعيل بند شراء عقد اللاعب قبل انتهاء مدة الإعارة يوم الـ30 من يونيو الجاري.
وقال خوسيلو في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن مستقبله مع ريال مدريد غير واضح بالمرة مؤكدًا أنه يمر بفترة معقدة.
وأضاف:" لدي شرط يسمح لريال مدريد بشراء عقدي وضمي نهائيًا حتى يوم الـ30 من يونيو الجاري".
وتابع:" لا أستطيع أن أقول شيئًا محددًا لأنني لا أعلم مستقبلي مع الفريق".
وواصل:" الأمر لا يعتمد على الشكوك ، ريال مدريد تعاقد مع ثنائي لتدعيم الهجوم هما كيليان مبابي وإندريك وبدأ التخطيط للموسم وأتمنى حل الأمر بالنسبة لي".
وسجل خوسيلو مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي 17 هدفًا خلال 49 مباراة كما قدم 3 تمريرات حاسمة.
ونجح المهاجم المخضرم في تسجيل ثنائية متأخرة لريال مدريد في مرمى بايرن ميونخ الألماني بجولة الإياب بدور الأربعة لدوري أبطال أوروبا ليصعد بالفريق المدريدي للمباراة النهائية.
وتعادل ريال مدريد مع بايرن ميونخ بنتيجة 2-2 في جولة الذهاب بينما كانت مباراة الإياب تشير إلى تقدم البايرن بنتيجة 1-0 قبل أن يسجل خوسيلو ثنائية فوز الريال في الدقيقتين الـ88 والـ90.
ويتواجد خوسيلو حاليًّا مع منتخب إسبانيا لخوض بطولة كأس أوروبا المقامة حاليًّا في إسبانيا.