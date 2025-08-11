جيسوس لا يريده.. أول عرض يصل للاعب النصر السعودي

يمر حارس المرمى البرازيلي بينتو، بفترة غير مسقرة مع نادي النصر السعودي، بعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، والذي يطالب بالتعاقد مع حارس مرمى آخر.

ووفقاً لما ذكره موقع "futebolizei" فإن نادي فلامنغو البرازيلي يفكر حالياً في التعاقد مع بينتو، حيث يراقب مسؤولو الفريق وضعه عن كثب، لضمه بالميركاتو الصيفي الحالي.

ويدرس النصر إعارة الحارس بينتو؛ لإفساح المجال أمام اللاعبين الأجانب، فقد أعرب جيسوس، في وقت سابق، عن عدم ثقته بأداء حارس المرمى خلال فترة ما قبل موسم 2025، مما يزيد من احتمالية رحيله.

وأكد الموقع ذاته أن بينتو لا يزال يمتلك عقداً مع النصر حتى يونيو 2028، ما يتطلب من فلامنغو دفع مبلغ ضخم لشراء المدة المتبقية في عقده مع النصر.

ويُعد نواف العقيدي حارس النصر، هو الخيار الأول للعالمي خلال الفترة الحالية، في ظل اعتماد جيسوس عليه كحارس أساسي، على الرغم من البحث عن حارس جديد.

وقد شارك الحارس البرازيلي الموسم الماضي أساسيًا في 49 مباراة، سكنت شباكه 54 هدفاً خلال هذه المباريات، وخرج بشباك نظيفة في 15 مباراة فقط.

وتبلغ القيمة السوقية لبينتو البالغ من العمر 26 عاماً، نحو 11 مليون يورو، حيث انضم إلى النصر في الصيف الماضي، من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي في صفقة بلغت قيمتها نحو 18 مليون يورو.