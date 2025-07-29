هل قدم النصر السعودي عرضا لكوكوريلا؟.. فابرزيو رومانو يفجر مفاجأة

فجر فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، مفاجأة صادمة لجمهور النصر السعودي، بعدما ارتبط اسم النادي بإمكانية التعاقد مع الظهير الإسباني مارك كوكوريلا، نجم تشيلسي الإنجليزي.

ويسعى النصر لتدعيم صفوفه بأسماء كبيرة، تزامنا مع إعادة هيكلة شاملة يشهدها الفريق إداريا وفنيا، استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

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ووفقا لما ذكرته مؤخرا صحيفة "ماركا"، فإن إدارة النصر تستعد لتقديم عرض لا يُقاوم من أجل التعاقد مع كوكوريلا.

وأوضح التقرير أن النصر بقيادة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدرب الجديد جورجي جيسوس، يُخطط لمنح كوكوريلا دورا أساسيا في الفريق، رغم تمسك الإيطالي إنزو ماريسكا به في تشكيلة تشيلسي للموسم المقبل.

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وأشار التقرير إلى أن كوكوريلا يُعد إحدى الركائز المهمة في تشيلسي، إلا أن العرض السعودي المتوقع قد يُغير حساباته، رغم رغبته الحالية في البقاء داخل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن رومانو، قال عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "النصر لم يتقدم بأي عرض رسمي لضم مارك كوكوريلا، كما أن تركيز اللاعب منصب بالكامل على البقاء مع تشيلسي".

وأضاف: "كوكوريلا جزء أساسي من مشروع النادي اللندني في الفترة المقبلة".

وشكل كوكوريلا دورا بارزا في تتويج تشيلسي بلقب المؤتمر الأوروبي إلى جانب كأس العالم للأندية.

وشارك كوكوريلا رفقة "البلوز" خلال 54 مباراة في مختلف المسابقات بالموسم الماضي، ونجح الإسباني في تسجيل 7 أهداف وتمكن من تقديم 4 تمريرات حاسمة.