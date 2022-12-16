العلاقة المتوترة بين بنزيما وديشان تمنع مهاجم ريال مدريد من حضور نهائي كأس العالم
ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن المهاجم كريم بنزيما علاقته متوترة بديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي مما يعني صعوبة التحاقه بالفريق قبل خوض نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، يوم الأحد، على استاد لوسيل في قطر.
واضطُر الفائز الحالي بالكرة الذهبية إلى مغادرة قطر بسبب إصابة في عضلة فخذه الأيسر، لكنه تعافى الآن وخاض مباراة ودية مع ريال مدريد.
وقرر "ديشان" عدم استدعاء أي لاعب بديل مكانه، لذلك أوضح الاتحاد الدولي (الفيفا) أن بنزيما رسميًا جزء من القائمة الفرنسية المكونة من 26 لاعبًا ويمكنه العودة إلى الفريق واللعب. وفي الواقع، إذا فازت فرنسا سيحصل بنزيما على ميدالية ذهبية، ولم يؤكد المهاجم بعد وجوده في نهائي المونديال.
ومنذ ذلك الحين، ترددت شائعات أنه يمكن أن يعود إلى البعثة الموجودة في قطر عندما يتعافى، لكن "ديشان" كان صريحًا للغاية عندما اضطُر للإجابة عن سؤال بشأن مهاجم ريال مدريد في المؤتمر الصحفي بعد الفوز 2-صفر على المغرب في قبل النهائي بشكل يثير الشكوك بشأن إمكانية مشاركة بنزيما في النهائي ضد الأرجنتين، قائلًا: "أفضل عدم الإجابة على هذا السؤال ... أنا آسف".
وبحسب صحيفة "ليكيب "فإن العلاقة بين ديشان والمهاجم لا تمر بأفضل لحظاتها، نظرًا لأن المدير الفني البالغ من العمر 54 عامًا لا ينسى كلمة بنزيما في حفل الكرة الذهبية التي لم يذكره فيها بكلمة واحدة.
وأضافت الصحيفة الفرنسية: "العلاقة بين ديشان وبنزيما لم تكن مثالية أبدًا، ولا يبدو أن اللاعبين في غرفة تبديل الملابس في الفريق الفرنسي تفتقد لاعب ريال مدريد على الإطلاق".
وكشفت الصحيفة الفرنسية أن المدير الفني الفائز بكأس العالم 1998 لم يلحظ غياب الفائز الحالي بالكرة الذهبية، ولم يصدر بنزيما أي تصريح بعد، على عكس بول بوغبا أو كريستوفر نكونكو اللذين سيذهبان إلى ملعب لوسيل لدعم زملائهما الفرنسيين.
وفي بداية الأسبوع أكدت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية أن بنزيما يعتزم حضور نهائي كأس العالم في حال فوز البلوز ضد المغرب. في النهاية، إذا قدّم ريال مدريد إليه بالفعل فكرة الانضمام إلى قطر لتجربة الحدث عن كثب قدر الإمكان، لكن يبدو أن مهاجم أولمبيك ليون السابق ليس حريصًا على الذهاب وتشجيع زملائه في الفريق.
ووفقًا لموقع "Libertad Digital"، بنزيما يشعر بالغضب من ديشان، إذ يعتبر أن إصابة الفخذ لم تكن خطيرة بما يكفي لتؤدي إلى طرده من البعثة. حيث احتاج إلى علاج لمدة 3 أيام فقط قبل أن يتمكن من استئناف التدريبات بشكل طبيعي، الأسبوع الماضي، وخوض مباراة ودية يوم الخميس ضد ليغانيس.
لكن "ديشان" لم يترك له الاختيار، حيث قال له: "يا للأسف أن تتركنا" وذلك عقب إصابته في فخذه خلال أول حصة تدريب جماعية له مع البلوز في قطر.
ولا يمكن أن تكون الرسالة أكثر وضوحًا وغادر بنزيما البعثة، في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، دون حتى تحية زملائه لكنه ظل منزعجًا من هذا الموقف.