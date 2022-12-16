العلاقة المتوترة بين بنزيما وديشان تمنع مهاجم ريال مدريد من حضور نهائي كأس العالم

وقرر "ديشان" عدم استدعاء أي لاعب بديل مكانه، لذلك أوضح الاتحاد الدولي (الفيفا) أن بنزيما رسميًا جزء من القائمة الفرنسية المكونة من 26 لاعبًا ويمكنه العودة إلى الفريق واللعب. وفي الواقع، إذا فازت فرنسا سيحصل بنزيما على ميدالية ذهبية، ولم يؤكد المهاجم بعد وجوده في نهائي المونديال.

ومنذ ذلك الحين، ترددت شائعات أنه يمكن أن يعود إلى البعثة الموجودة في قطر عندما يتعافى، لكن "ديشان" كان صريحًا للغاية عندما اضطُر للإجابة عن سؤال بشأن مهاجم ريال مدريد في المؤتمر الصحفي بعد الفوز 2-صفر على المغرب في قبل النهائي بشكل يثير الشكوك بشأن إمكانية مشاركة بنزيما في النهائي ضد الأرجنتين، قائلًا: "أفضل عدم الإجابة على هذا السؤال ... أنا آسف".

وبحسب صحيفة "ليكيب "فإن العلاقة بين ديشان والمهاجم لا تمر بأفضل لحظاتها، نظرًا لأن المدير الفني البالغ من العمر 54 عامًا لا ينسى كلمة بنزيما في حفل الكرة الذهبية التي لم يذكره فيها بكلمة واحدة.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: "العلاقة بين ديشان وبنزيما لم تكن مثالية أبدًا، ولا يبدو أن اللاعبين في غرفة تبديل الملابس في الفريق الفرنسي تفتقد لاعب ريال مدريد على الإطلاق".