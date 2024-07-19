قالت تقارير إخبارية يابانية إن شوكو مياتا (19 عاما) قائدة الفريق الياباني للجمباز الفني للسيدات قد تستبعد من التشكيلة المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بعد أن تم ظبطها وهي تدخن ما يخالف قواعد تصرف الفريق والاتحاد الياباني للعبة.

وأضافت التقارير نقلا عن وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الاتحاد الياباني للجمباز يحقق في الواقعة وأن من المتوقع استبعاد مياتا من المعسكر التدريبي المقام حاليا في موناكو.

وقال المصدر إن مياتا لم تشارك في المران المفتوح لوسائل الإعلام أمس الأربعاء لكن مسؤولي الفريق الياباني لم يكشفوا ما إذا كان ذلك لسبب تأديبي أم لا، لكن مسؤولا في بعثة الجمباز اليابانية صرّح بأن مياتا تغيبت "لأسباب معينة".

ويبدو سقف الآمال مرتفعا بشأن فريق الجمباز الياباني للسيدات والذي يسعى للفوز بميدالية في منافسات الفرق في أولمبياد باريس لأول مرة منذ أولمبياد طوكيو 1964.

وكان من المتوقع أن تقود مياتا فريقا يخوض عناصره الأولمبياد لأول مرة بعدما ضمنت مقعدا في باريس في مايو الماضي.

وتقام منافسات الجمباز الفني في أولمبياد باريس بين 27 يوليو والخامس من أغسطس 2024.