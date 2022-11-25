السعودية تستهدف ضم رونالدو وميسي للدوري المحلي

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الحكومة السعودية تعمل على انضمام كل من ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، إلى الدوري المحلي للمحترفين، خاصة بعدما أصبح قائد البرتغال صفقة مجانية عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وأعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الثلاثاء الماضي، فسخ عقد مهاجمه رونالدو بأثر فوري في نهاية صعبة لفترته الثانية في أولد ترافورد بعدما صرح بأنه تعرض للخيانة من نادية.

وشن المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا هجومًا لاذعًا على النادي، ومديره الفني إريك تن هاغ، وملاك النادي عائلة غليزر، خلال مقابلة مع بيرس مورغان، الأسبوع الماضي، في محطة "Talk TV التلفزيونية.

ولا يفتقر رونالدو إلى الأندية التي تريد التعاقد معه، لكن من غير المتوقع أن يحسم وجهته المقبلة إلا بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم مع البرتغال.

وأبعد باريس سان جيرمان نفسه من المنافسة على ضم اللاعب المخضرم، بينما نأى ناديه السابق سبورتنغ لشبونة بنفسه أيضًا عن الخطوة مما يعني أن الانتقال إلى السعودية قد يكون خيارًا مناسبًا للمهاجم البرتغالي.

وفي الوقت نفسه، لا يزال مستقبل ميسي عالقًا مع انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، الصيف المقبل، وذلك بعدما عانى من بداية صعبة في الحياة في باريس بعد أن أمضى كامل حياته المهنية في برشلونة، لكنه كشف مؤخرًا أنه تكيف تمامًا مع ناديه الجديد وهو سعيد في العاصمة الفرنسية.

ووقع النجم الأرجنتيني عقدًا مع المملكة ليكون سفيرًا لهيئة السياحة السعودية، لذا فإن الروابط المحيطة بهذه الخطوة ليست مفاجئة.

وقال ميسي سابقًا إنه سيتخذ قرارًا بشأن مستقبله بعد كأس العالم، وإذا اختار الآن التوقيع على تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي فعندئذ مثل رونالدو سيصبح وكيلًا حرًا، وسيتحكم تمامًا بنفسه في خطوته التالية.

وفتح وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل مؤخرًا خططًا للتعاقد مع رونالدو، قائلًا: "من الذي لا يريده أن يلعب في بطولته المحلية؟" قال الأمير عبد العزيز لشبكة "سكاي نيوز". وأضاف: "إنه نموذج يحتذى به لكثير من اللاعبين الشباب - هو وميسي".

وعندما سُئل عن صفقة ميسي الإعلانية مع المملكة العربية السعودية ، قال: "لقد أفاد ذلك كثيرًا من حيث السياحة في المملكة، وأود أن أراهم يلعبون في الدوري السعودي".

وتلقى رونالدو عرضًا مغريًا بالفعل من ناديي النصر والهلال، الصيف الماضي، لكنه يفضل الاستمرار في أوروبا للمشاركة في دوري الأبطال ومواصلة تحطيم الأرقام القياسية في أبرز بطولات القارة للأندية.