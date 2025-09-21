تصرف غريب من لوكا زيدان يفجر مخاوف الجمهور الجزائري

كتب – نور الدين ميفراني

أثار لوكا زيدان، حارس فريق غرناطة الإسباني، ونجل الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، مخاوف الجمهور الجزائري بعد إعلانه تغيير جنسيته الرياضية واللعب لصالح منتخب الجزائر.

وكان الحارس السابق لريال مدريد والحالي لغرناطة قرر اللعب لمنتخب "محاربي الصحراء" بلد جذور والده الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان وتغيير جنسيته الرياضية، بعدما لعب سابقًا للمنتخبات الفرنسية في الفئات العمرية الصغرى.

وكان لوكا زيدان مثل سابقا منتخب فرنسا للشباب، وحقق مع منتخب فرنسا تحت 17 عامًا لقب "يورو 2015".

لكن جماهير الجزائر عبرت عن مخاوفها بعدما استمر لوكا زيدان في متابعة حساب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم يتابع حساب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حتى الآن.

وسيكون الحارس البالغ من العمر 27 عامًا متاحًا أمام المدرب الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش خلال التوقف الدولي المقبل في أكتوبر، حيث يواجه المنتخب الجزائري منتخبي الصومال وأوغندا بحثًا عن 3 نقاط من مباراتين تؤهله رسميًّا لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ويأمل الجمهور الجزائري أن يضع لوكا زيدان حدًّا للتخبط القائم في حراسة مرمى المنتخب الجزائري، رغم أن الحارس الحالي لغرناطة يعيش وضعًا صعبًا برفقة فريقه وتلقى 10 أهداف في 4 مباريات.

ويحتل لوكا زيدان برفقة غرناطة، المركز الأخير من الترتيب العام لدوري الدرجة الثانية الإسباني، إلا أن ذلك لم يمنع الجزائر من التحرك تجاهه، في ظل حاجتها القوية لحارس مرمى جديد، باعتبار أن جميع من خلف الحارس رايس مبولحي خلال العامين الماضيين عجز عن تقديم الإضافة المأمولة.

وبدأ لوكا زيدان مسيرته الكروية في ريال مدريد وتدرج في الفئات السنية المختلفة حتى وصل للفريق الأول.

وانتقل لوكا إلى راسينغ سانتاندير على سبيل الإعارة في صيف 2019 قبل أن يرحل نهائيًّا إلى رايو فاليكانو في 2020.

ورحل لوكا إلى إيبار بعد عامين ثم انتقل إلى غرناطة في 2024 مقابل نصف مليون يورو.