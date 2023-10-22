هل قاربت محنة ماغواير على الانتهاء؟

يبدو أن محنة هاري ماغواير في مانشستر يونايتد قاربت على الانتهاء بعد مشاركته في الفترة الأخيرة.

وتعرَّض ماغواير، أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، لانتقادات شديدة في الفترة الأخيرة، وللسخرية بسبب أخطاء فادحة تسببت في تلقي مانشستر يونايتد عدة أهداف.

ويبدو أن ماغواير، البالغ من العمر 30 عامًا، بدأ يستعيد ثقة الجميع، بعد أن كان قريبًا من الرحيل عن مانشستر يونايتد إلى ويستهام، حيث انهارت الصفقة ليجد اللاعب نفسه أنه باق في أولد ترافورد، لكن تم تجريده من شارة القيادة.