هل قاربت محنة ماغواير على الانتهاء؟
يبدو أن محنة هاري ماغواير في مانشستر يونايتد قاربت على الانتهاء بعد مشاركته في الفترة الأخيرة.
وتعرَّض ماغواير، أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، لانتقادات شديدة في الفترة الأخيرة، وللسخرية بسبب أخطاء فادحة تسببت في تلقي مانشستر يونايتد عدة أهداف.
ويبدو أن ماغواير، البالغ من العمر 30 عامًا، بدأ يستعيد ثقة الجميع، بعد أن كان قريبًا من الرحيل عن مانشستر يونايتد إلى ويستهام، حيث انهارت الصفقة ليجد اللاعب نفسه أنه باق في أولد ترافورد، لكن تم تجريده من شارة القيادة.
وحقق مانشستر يونايتد فوزًا مهمًّا بنتيجة 2/1 على شيفيلد يونايتد أمس السبت، وكان هذا الفوز الثاني على التوالي للفريق في الدوري الإنجليزي وهو ما حدث للمرة الأولى منذ بدء الموسم.
وبدأ ماغواير المباراة أساسيًّا في قلب الدفاع إلى جانب جوني إيفانز، حيث تم اختيار ماغواير رجل المباراة، كمكافأة مستحقة نظرًا لأدائه في المباراة التي أقيمت على ملعب برامول لين.
وبعد أن أصبح الهدف الأول في انتقادات مشجعي إنجلترا ومانشستر يونايتد في الـ14 من سبتمبر، بعد الهدف الذي سجله ضد منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 ضد أوكرانيا بدأ ماغواير يرد على منتقديه على أرض الملعب.
وقال اللاعب ردًّا على ذلك: "لقد مررت بالكثير خلال السنوات القليلة الماضية وكنت قائدًا لمانشستر يونايتد لمدة أربع سنوات تقريبًا، أنت تتحمل الكثير من المسؤولية وأيضًا كل ما يتعلق بها، وهو ما يعني الكثير من السوء وأيضًا الكثير من الخير".
وتابع: "لن أقول إنني معتاد على ذلك، لكن يمكنني التعامل معه".
كما دافع عنه مدربه غاريث ساوثغيت وقال إنه "غاضب" من المعاملة التي يتلقاها ماغواير.
وابتداءً من مباراة إنجلترا أمام إيطاليا في فوز الأسود الثلاثة 3/1 يوم الثلاثاء الـ17 من أكتوبر، رد ماغواير على منتقديه بتقديم أداء جيد".
وأمام شيفيلد يونايتد كان ماغواير أكثر من لمس الكرة برصيد 104 مرات، وبلغت دقة تمريراته 82%، وفاز في 5 من 7 ثنائيات هوائية، واستعاد الكرة 8 مرات، وفاز بنسبة 100% في التدخلات، وقدم أكبر عدد من التمريرات (76 تمريرة)، وقام بـ3 اعتراضات ناجحة، وهو أكثر من لعب تمريرات في الثلث الأخير من الملعب برصيد 14 تمريرة ليتم اختياره رجل المباراة.
وتشير الأرقام إلى أنه عندما يكون ماغواير أساسيًّا مع مانشستر يونايتد، فإن الفريق فاز 14 مرة في 15 مباراة، وتلقى خسارة وحيدة، وتبلغ نسبة الفوز 93%، في حين تبلغ نسبة الأهداف المُتوقعة ضد الفريق 0.70.
ولم يتردد إيريك تين هاغ في الإشادة بماغواير بعد فوز مانشستر يونايتد على شيفيليد يونايتد وقال: "كان يستحق جائزة رجل المباراة، أنا سعيد حقًا له بعد هذا الأداء".
وأضاف: "إنه يلعب بالطريقة التي نريد أن يفعلها، إنه استباقي جدًا في الخروج للكرة، يسيطر على منافسه، ويتدخل عند الضرورة، ويقرأ المباراة ويغطي جيدًا، يقدم تمريرات جيدة، أنا سعيد بأدائه".
أما ماغواير فقال: "فوجئنا بأسلوب لعبهم ولكني أشعر أننا تأقلمنا، سددنا كرة في العارضة وكان بمقدورنا اللعب بصورة أفضل اليوم، لكن يبقى الانتصار هو الأهم".