ركلات الترجيح تؤهل الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب الإكوادور

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة وذلك في أعقاب فوز مثير على الإكوادور بركلات الترجيح (4 ـ 2) بعد نهاية المباراة بالتعادل (1 ـ1).

وافتتح ليساندرو مارتينيز التسجيل لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 35 بعد ركلة ركنية استقبلها برأسية ليعطي التقدم لمنتخب بلاده (1 ـ0).

وفي الشوط الثاني أهدر فالنسيا ركلة جزاء للإكوادور في الدقيقة 62، لكن زميله رودريغيز نجح في تعديل النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف مباغت حين كان لاعبو الأرجنتين يستعدون للاحتفال بالتأهل.

وتواصلت الإثارة خلال ركلات الترجيح، إذ وضع حامل لقب نسخة 2021، تتويجه القاري على المحك، عندما أهدر قائده ليونيل ميسي أول ركلة ترجيح، لكن زميله الحارس المثير للجدل إيمليانو مارتينيز نجح في التصدي لركلتين ترجيحيتين لكل من مينا وميندا ليضع منتخب بلاده في المقدمة.

وسجل لاعبو الأرجنتين الأربعة الذين سددوا بعد أن أهدر ميسي أول ركلة، وهم ألفاريز وماك أليستر ومونتييل وأوتاميندي الذي سجل الركلة الخامسة لتفوز الأرجنتين (4 ـ 2) وتنتزع بطاقة التأهل لنصف النهائي حيث يواجه منتخب التانغو المتأهل من مباراة فينزويلا وكندا.