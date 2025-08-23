الحقيقة كاملة.. هل تورط خوان ألفينا نجم الزمالك في قضية منشطات؟

تألق اللاعب البرازيلي خوان ألفينا بشكل لافت مع فريقه الجديد الزمالك بعد انضمامه قادماً من أوليكساندريا الأوكراني قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري المصري خلال الشهر الجاري.

وسجل ألفينا هدفاً وصنع آخر في مباراة مودرن سبورت أمس الأول الخميس بالجولة الثالثة للدوري المصري.

ونجح اللاعب البرازيلي في نيل ثقة جماهير الزمالك بعد أن تألق في مركز الجناح الأيمن.

وانتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ثبوت تعاطي خوان ألفينا المنشطات خلال مشاركته في لقاء مودرن سبورت.

وتصاعدت هذه الأنباء بسرعة كبيرة في الساعات القليلة الماضية وهو ما رد عليه مصدر مطلع داخل الزمالك مؤكداً أن هذا الكلام لا يستحق الرد ولا يوجد على الإطلاق أي دليل على تعاطي اللاعب المنشطات كما يدعي البعض.

وكان خوان ألفينا قد شارك كبديل في لقاء الزمالك ضد المقاولون العرب في الجولة الثانية للدوري المصري قبل أن يتألق بعد مشاركته أساسياً في مباراة مودرن سبورت.

وحصد الزمالك 7 نقاط من 3 جولات في الدوري المصري بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت وتعادله مع المقاولون العرب.