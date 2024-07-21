حرصت إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي على تنظيم تكريم خاص للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق، بعد تتويجه بلقب كوبا أمريكا 2024 مع منتخب بلاده، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا، للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز الذي حققه على حساب نظيره كولومبيا بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وقبل مواجهة إنتر ميامي لنظيره شيكاغو فاير، التي أقيمت، فجر الأحد، قامت الإدارة بتنظيم حفل بسيط للنجم الأرجنتيني الذي ظهر متأثرا بإصابته التي تعرض لها في النهائي.

وأعلن إنتر ميامي، تكريم ميسي، بعدما وصل إلى اللقب 45 في مسيرته، ليصبح الأكثر تتويجا في العالم.

ودخل ميسي إلى الملعب وهو يضع "جبيرة طبية" في قدمه وسط هتافات الجماهير الحاضرة باسمه، وتواجد عدد من ناشئين إنتر ميامي الذي حملوا لافتات بالبطولات التي حصدها اللاعب طوال مسيرته، وقامت إدارة النادي بإهدائه لوحة مكتوب عليها "45" تحمل صوره وإنجازاته التي صنعها طوال مسيرته الكروية.

وتعرض أسطورة منتخب الأرجنتين، إلى إصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد كولومبيا، أجبرته على الخروج من المباراة النهائية وهو يبكي، حيث من المرجح أن يغيب لمدة 40 يوما عن الملاعب.

وعلى صعيد المباراة، حقق إنتر ميامي، فوزا ثمينا على نظيره شيكاغو فاير، بهدفين مقابل هدف، ليواصل تصدره للمسابقة.

وافتتح ماتياس روخاس، لاعب إنتر ميامي، التسجيل، بعد مرور 6 دقائق من انطلاق أحداث الشوط الأول.

وفي الدقيقة 73 سجل رافائيل تشيكوس، لاعب شيكاغو فاير، هدف التعادل بتسديدة بقدمه اليسرى.

ونجح جوردي ألبا في تسجيل الهدف الثاني لإنتر ميامي مع الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إنتر ميامي إلى النقطة 53 ليواصل تصدره لجدول الترتيب العام لبطولة الدوري الأمريكي، فيما توقف رصيد شيكاغو فاير عند النقطة 25 بالمركز 24.