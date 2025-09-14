أحمد عطيف يشن هجوما على إنزاغي: أضعف شخصية الهلال (فيديو)

شن أحمد عطيف، نجم الكرة السعودية السابق، هجوما لاذعا على الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني للهلال، بعد تعادل الفريق مع منافسه القادسية، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس السبت.

وتعادل الهلال 2-2 مع القادسية ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري، على ملعب المملكة آرينا، ليفقد الزعيم أول نقطتين.

بهذه النتيجة، رفع كل فريق رصيده إلى 4 نقاط من فوز وتعادل، بعدما تفوق الهلال في الجولة الأولى على الرياض 2-0، والقادسية على النجمة 3-1.

وقال أحمد عطيف في تصريحات تلفزيونية: "الهلال فقد شخصيته على مستوى قيمته العالية، وإنه في بداية المباراة عندما يتراجع اللاعبون في الثلث الأخير هنا يتجرأ عليك المنافس مهما كانت الفوارق الفنية، وإنزاغي يعطي اللاعبين تعليمات بالتراجع بشكل مبالغ فيه وهذا الأمر يقلل من قيمة شخصية الفريق".

وأضاف: "شخصية الهلال تم تقليلها مع إنزاغي، وينتظر المنافسون الهلال ثم يتحولون في الملعب ولكن ما يحدث هو العكس وأصبح يعطي المنافسين ثقة وهذا جعل القادسية يتحكم في اللقاء والشوط الأول بالتحديد، وحتى الهلال عندما يريد بدء الهجوم يعاني أمام الخصوم".

وكان إنزاغي، مدرب فريق الهلال، أبدى أسفه على التعادل مع القادسية في ثاني جولات دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى إضاعة لاعبيه فرصًا عدة كانت كفيلة بتحقيق انتصار مستحق.

وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء، قال: "أظهرنا إيجابيات كثيرة في اللقاء، واستحققنا الفوز، والإحصاءات تتحدث، فقد سنحت لنا 7-8 فرص محققة، وأقلق فقط إذا لم نستطع إيجاد فرص، لكن مع صنع هذا الكم فالأمر مطمئن، وسعيد بالرغبة التي أظهرناها".