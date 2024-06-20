بسبب اللوائح.. مالك مانشستر يونايتد يعلن تعثر صفقة توديبو

أعلن جيم راتكليف، مالك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعثر صفقة التعاقد مع جان توديبو مدافع نيس الفرنسي.

وقال راتكليف في مقابلة مع شبكة "بلومبرغ" إن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن ملكية الأندية المتعددة غير عادلة ومنعت تعاقد مانشستر يونايتد من ضم لاعب نيس.

وتملك شركة راتكليف نادي نيس الفرنسي بجانب إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتشير لوائح الاتحاد الأوروبي لعدم جواز سيطرة أي فرد أو كيان قانوني على أكثر من نادٍ واحد مشارك في إحدى المسابقات القارية.