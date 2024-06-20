بسبب اللوائح.. مالك مانشستر يونايتد يعلن تعثر صفقة توديبو
أعلن جيم راتكليف، مالك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعثر صفقة التعاقد مع جان توديبو مدافع نيس الفرنسي.
وقال راتكليف في مقابلة مع شبكة "بلومبرغ" إن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن ملكية الأندية المتعددة غير عادلة ومنعت تعاقد مانشستر يونايتد من ضم لاعب نيس.
وتملك شركة راتكليف نادي نيس الفرنسي بجانب إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وتشير لوائح الاتحاد الأوروبي لعدم جواز سيطرة أي فرد أو كيان قانوني على أكثر من نادٍ واحد مشارك في إحدى المسابقات القارية.
وقال راتكليف: "لقد قالوا إن بإمكاننا بيع توديو لنادٍ آخر في الدوري الإنجليزي ، لكن لا يمكننا بيعه لمانشستر يونايتد".
وأضاف: "لكن هذا ليس عادلاً بالنسبة للاعب ولا أرى ما الذي سيحققه ذلك"
ولعب توديبو صاحب الـ 24 عامًا مع نادي تولوز الفرنسي قبل رحيل إلى برشلونة الإسباني في صيف 2019.
وأعار برشلونة لاعبه الفرنسي إلى شالكه الألماني ثم بنفيكا البرتغالي ثم نيس الفرنسي الذي تعاقد معه بصفة نهائية في صيف 2021.
وشارك توديبو مدافع نيس خلال 33 مباراة في الموسم الماضي وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.