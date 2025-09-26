ورطة بيزيرا.. 3 أزمات تضرب الأهلي المصري قبل مواجهة الزمالك

تتجه أنظار جمهور الكرة المصرية صوب القمة الكروية المرتقبة بين النادي الأهلي ومنافسه التقليدي الزمالك، بعد أيام قليلة على استاد القاهرة الدولي، في واحدة من المواجهات التي من المنتظر أن تحسم صورة المنافسة في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض لقاء الزمالك مساء الاثنين المقبل ضمن الجولة التاسعة من البطولة، في وقت يعاني فيه الفريق الأحمر من وضع فني وإداري غير مستقر بعد رحيل المدير الفني خوسيه رريبيرو، وتولي عماد النحاس مهمة المدير الفني مؤقتًا في واحدة من أصعب اللحظات، حيث يحاول الفريق اللحاق بفارس الأبيض المتصدر بفارق 5 نقاط.

الأهلي حاليا في المركز السادس برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، فيما يتصدر الزمالك برصيد 17 نقطة من 8 مواجهات.

لكن ما يعكر صفو الأهلي قبل هذه القمة الكبرى أن الفريق يواجه 3 أزمات مؤثرة وحرجة تنذر بتعقيد مهمته في ملعب القاهرة.

الأزمة الأولى: تأشيرة دخول محمود الخطيب إلى أمريكا

ألقت تصريحات الإعلامي مدحت شلبي عن محمود الخطيب رئيس النادي وفشله في استخراج تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الصيف الماضي، بظلالها على غرفة خلع الملابس للفريق.

وتلقى الخطيب انتقادًا لاذعًا من جانب مدحت شلبي، قبل أن يتراجع الأخير ويؤكد أنه يكنُّ كل التقدير والاحترام لرئيس الأهلي.

وانتاب الحزن عددا كبيرا من جماهير الأهلي بسبب تلك الشكلة، التي أثرت بالسلب في الفريق.

الأزمة الثانية: صراعات داخل غرفة الملابس

انتشرت أخيراً أجواء توتر داخل غرفة ملابس الأهلي، خاصة بعد مباراة حرس الحدود، فقد ظهرت فجوة واضحة في العلاقة بين لاعبين أساسيين، وهما ياسر إبراهيم ومروان عطية.

الخلاف كان حول جائزة أفضل لاعب في المباراة وتحول إلى نقطة خلاف حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الهجوم على اللاعب ياسر إبراهيم الذي انتقد معايير اختيار الجائزة التي ذهبت لزميله روان عطية.

وأثار هذا الأمر الكثير من علامات الاستفهام حول تماسك الفريق ووحدته في فترة حاسمة من الموسم.

وقد تلقي هذه الأزمة بظلالها على مواجهة الفريق الحاسمة أمام الزمالك، وقد يخرج بعض اللاعبين عن التركيز بسببها.

الأزمة الثالثة: الغياب الفني وتأثيره في مواجهة بيزيرا

الغيابات في مركز الظهير الأيسر أثرت كثيرًا في خيارات المدير الفني المؤقت عماد النحاس، حيث يُعد هذا المركز من أهم نقاط الضعف التي يمكن أن يستغلها الزمالك، خصوصاً أن جناح الفريق الأبيض، خوان بيزيرا، الذي يلعب في الجبهة اليمنى، يشكل كابوساً لأي فريق يواجهه.

ويعاني الأهلي من أزمة في مركز الظهير الأيسر، إذ يغيب الثلاثي محمد شكري وكوكا وكريم فؤاد.

غياب اللاعبين الأساسيين في هذا المركز يعمق من أزمة الأهلي الفنية ويزيد من صعوبة احتواء خطورة بيزيرا في القمة.