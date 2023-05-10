أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (فيديو)
افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في مباراة الفريقين بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويشهد ملعب "سانتياغو برنابيو" مباراة مثيرة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ستكون المواجهة اليوم تكرارًا لمباراة الفريقين في نفس الدور بالموسم الماضي، والتي انتهت بـ"ريمونتادا" تاريخية للملكي في مباراة الإياب، وبمجموع المباراتين 6-5.
وبالدقيقة 36 استلم فينيسيوس كرة سحرية من زميله كافامينغا وشرع للاتجاه نحو المرمى وسدد ضاروخًا في شباك السيتي معلنًا تقدم الفريق الملكي.
ونجح البلجيكي كيفين دي بروين في إدراك هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 67 من تسديدة صاروخية أطلقها من خارج منطقة الجزاء.
ويستضيف الفريق المتوج باللقب 14 مرة، وهو رقم قياسي، على ملعبه "سانتياغو برنابيو" فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا.
ويسعى سيتي للفوز بلقب المسابقة القارية الأم للمرة الأولى في تاريخه بعدما فشل في تحقيق ذلك مرات عدة آخرها حلوله وصيفا لمواطنه تشلسي عام 2021 (خسر صفر-1)، ولكن في المقابل يسعى ريال مدريد للحفاظ على لقبه وارتاع رصيده في خزائن دوري الأبطال إلى 15 لقبا.
وتأهل ريال مدريد للمربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا على حساب منافسه تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 4-0، حيث تفوق ذهابا بثنائية دون رد، ثم كرر انتصاره بنفس النتيجة خارج أرضه في الإياب على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.
وقد حجز مانشستر سيتي مقعده في نصف نهائي المسابقة الأوروبية، متفوقا على بايرن ميونخ بمجموع المباراتين 4-1، حيث نجح الفريق الإنجليزي في تحقيق انتصار ثمين على أرضه ووسط جماهيره في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل، قبل أن يخرج بتعادل ثمين بنتيجة 1-1 في مواجهة الإياب على ملعب "أليانز أرينا".