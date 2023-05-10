أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (فيديو)

ويشهد ملعب "سانتياغو برنابيو" مباراة مثيرة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ستكون المواجهة اليوم تكرارًا لمباراة الفريقين في نفس الدور بالموسم الماضي، والتي انتهت بـ"ريمونتادا" تاريخية للملكي في مباراة الإياب، وبمجموع المباراتين 6-5.

وبالدقيقة 36 استلم فينيسيوس كرة سحرية من زميله كافامينغا وشرع للاتجاه نحو المرمى وسدد ضاروخًا في شباك السيتي معلنًا تقدم الفريق الملكي.

ونجح البلجيكي كيفين دي بروين في إدراك هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 67 من تسديدة صاروخية أطلقها من خارج منطقة الجزاء.