نادي النصر السعودي يرفض رحيل تاليسكا
كشفت صحيفة "aksam" التركية عن حسم إدارة النصر لمصير البرازيلي آندرسون تاليسكا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق في أول يناير المقبل.
ووفقا للصحيفة، فإن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر رفضت خروج اللاعب البرازيلي من النادي، في ظل رغبة العديد من الأندية للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي النصر رفض التفريط باللاعب البرازيلي؛ لأنهم بحاجة إلى لاعب مثل تاليسكا في الفريق، كما أن عقده ما زال مستمرا مع النصر.
وكانت تقارير صحفية سابقة كشفت اهتمام نادي بشكتاش التركي، بالإضافة إلى اهتمام بعض الأندية البرازيلية مثل بالميراس وفلامنغو وكورينثيانز.
وانتقل تاليسكا إلى صفوف النصر في صيف 2021، قادما من غوانغجو ايفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات، ونجح تاليسكا الموسم الماضي مع النصر في تسجيل 18 هدفا وصنع اثنين، وقدم 22 تمريرة لزملائه خلال 26 مباراة في الدوري، بحسب إحصاءات "رابطة الدوري".
وبدأ اللاعب البرازيلي مسيرته الكروية مع نادي فاسكو دا غاما في 2007 ومنه إلى باهيا حيث بدأ مشواره الاحترافي، وانتقل بعدها إلى بنفيكا في 2014.
ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة رفقة نادي الشباب (مؤقتا).