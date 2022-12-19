نادي النصر السعودي يرفض رحيل تاليسكا

كشفت صحيفة "aksam" التركية عن حسم إدارة النصر لمصير البرازيلي آندرسون تاليسكا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق في أول يناير المقبل.

ووفقا للصحيفة، فإن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر رفضت خروج اللاعب البرازيلي من النادي، في ظل رغبة العديد من الأندية للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.