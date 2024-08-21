تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، نجم الأهلي المصري الأسبق، في أول تواجد علني بعد إقالته من قناة "أون تايم سبورتس".

وتم إيقاف برنامج أحمد شوبير على قناة أون سبورت يوم 11 يوليو 2024، بسبب مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالقناة، حسب بيان صدر من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

واختفى شوبير الفترة الماضية عن عالم الإعلام إثر إقالته، مكتفيا بالتواجد عبر حساباته على السوشيال ميديا من خلال نشر بعض المنشورات التي تخص الكرة المصرية.

وجاء الظهور الأول لشوبير خلال المشاركة في عزاء والدة أحمد عبد الفتاح، نجم النادي الأهلي السابق، بدار مناسبات مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وواجه شوبير انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب أزمة وفاة لاعب فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، أحمد رفعت، إذ وُجِّه اتهام له بأن له علاقة بما حدث للاعب بسبب تواجده سابقا في مجلس إدارة مودرن سبورت.

وكان شوبير أكد خلال برنامجه أنه ليس له أي صلة بما تعرض له رفعت، عندما كان نائب رئيس النادي.

وأعلن شوبير تقدمه ببلاغ رسمي لإدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات ضد بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب اتهامه بأنه أحد المتسببين في أزمة اللاعب الراحل.