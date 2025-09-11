logo
أزمة طاحنة تضرب النادي.. كواليس مخيفة لـ"توقف كل شيء" في الزمالك

أزمة طاحنة تضرب النادي.. كواليس مخيفة لـ"توقف كل شيء" في الزمالك
حسين لبيب رئيس نادي الزمالكالمصدر: حساب نادي الزمالك على فيسبوك
تعيش إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أزمة طاحنة خاصة بعد سحب أرض النادي في مدينة الـ6 من أكتوبر من قبل وزارة الإسكان المصرية؛ ما تسبب في توقف الإنشاءات والأعمال الجارية بها، وترتَّب عليه توقف ضخ الأموال من المستثمرين الذين كانوا دفعوا أموالًا للحصول على عدة منافع من الفرع الجديد للنادي الأبيض.

وتسببت الأزمة الحالية في توقف صرف مستحقات اللاعبين والمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، الذي ذكرت تقارير أنه أبدى غضبه من تأخر صرف مستحقاته والجهاز المعاون له، كما أبدى اللاعبون ضيقهم مما يحدث.

وبحسب ما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورت"، فإن "الحياة متوقفة تمامًا في نادي الزمالك، بل شديدة السواد في النادي الأبيض".

وأضاف: "الزمالك عنده كارثة مادية جعلت الحياة متوقفة تمامًا داخل جدرانه، والنادي كان يجب عليه دفع قسط بنحو 300 ألف دولار للنادي الأوكراني الخاص بلاعبه البرازيلي خوان ألفينا وهذا لم يحدث. موضوع سحب الأرض سبب مشكلة كارثية، والأمور حالكة السواد فيما يخص كل الأمور المالية والتي تتحكم في كل الجوانب الأخرى سواء الخاصة بفريق الكرة أو أمور إدارة النادي، والقادم ربما يكون أسوأ".

إلى ذلك، يكثف الزمالك تحضيراته لمواجهة المصري البورسعيدي المقررة، السبت المقبل، على استاد برج العرب، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر المصري جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

