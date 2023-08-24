ريال مدريد يخطط لـ"هجوم في اللحظة الأخيرة" من أجل كيليان مبابي
يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لتقديم عرض رسمي إلى باريس سان جيرمان، للحصول على خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.
ولم يتبقَ سوى ما يزيد قليلاً على أسبوع حتى تنتهي فترة الانتقالات الصيفية، ولم يتغير الوضع التعاقدي لكيليان مبابي.
ونشرت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية تقريرًا قالت فيه إنه من الممكن أن يقدم ريال مدريد عرضًا لمبابي في اللحظات الأخيرة لموسم الانتقالات الصيفي، واصفة إياه بـ"هجوم اللحظات الأخيرة".
لعبة ريال مدريد "المزدوجة"
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يبدو أن المناقشات قد تقدمت بالفعل، حتى لو كان هناك تقارب بين الإدارة ونجم الفريق بعد عودته لصفوف الفريق مرة أخرى بعد إبعاده عن رحلة اليابان.
عقد مبابي ينتهي في عام 2024، في الوضع الحالي، سيتمكن كيليان مبابي من الحوار مع الأندية التي ترغب في تقديم خدماته اعتبارًا من الأول من يناير، ومن بين الفرق الرئيسة المهتمة باللاعب هناك ريال مدريد.
وقالت الصحيفة إنه منذ بداية الصيف بالفعل، يلعب نادي العاصمة الإسبانية نوعًا من اللعبة المزدوجة، ولا يتردد في استخدام الصحافة المحلية لنقل رسائل متناقضة في كثير من الأحيان.
وضربت بذلك مثلاً، قائلة: "في بعض الأحيان توضح صحف مدريد أن طاقم الميرينغي لم يخطط أبدًا للحصول على خدمات مبابي هذا الصيف، بعد ذلك ببضعة أيام، كشفت وسائل الإعلام نفسها أنه إذا ظهرت فرصة وقام مبابي بالخطوة الأولى، فقد يشن فلورنتينو بيريز هجومًا ويخطف اللاعب".
وأشعل مبابي الجدل حول مستقبله في يونيو المقبل، بعدما أبلغ باريس سان جيرمان أنه لا ينوي تفعيل بند التجديد حتى يونيو 2025، وقال إنه يريد البقاء هذا الموسم مع الفريق.
وفجَّر هذا الأمر غضب باريس سان جيرمان الذي بات مهددًا بخسارة مبابي مجانًا بنهاية الموسم الحالي، لكن ناصر الخليفي رئيس النادي قال: "من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانًا".
وكان مبابي قريبًا من الانضمام لريال مدريد في 2022، حيث كان عقده ينتهي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2022.
لكن النادي الفرنسي نجح في إقناع مبابي بالتجديد لموسمين حتى يونيو 2024، مع بند يتيح للاعب التجديد حتى يونيو 2025.