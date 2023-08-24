ريال مدريد يخطط لـ"هجوم في اللحظة الأخيرة" من أجل كيليان مبابي

لعبة ريال مدريد "المزدوجة"

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يبدو أن المناقشات قد تقدمت بالفعل، حتى لو كان هناك تقارب بين الإدارة ونجم الفريق بعد عودته لصفوف الفريق مرة أخرى بعد إبعاده عن رحلة اليابان.

عقد مبابي ينتهي في عام 2024، في الوضع الحالي، سيتمكن كيليان مبابي من الحوار مع الأندية التي ترغب في تقديم خدماته اعتبارًا من الأول من يناير، ومن بين الفرق الرئيسة المهتمة باللاعب هناك ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إنه منذ بداية الصيف بالفعل، يلعب نادي العاصمة الإسبانية نوعًا من اللعبة المزدوجة، ولا يتردد في استخدام الصحافة المحلية لنقل رسائل متناقضة في كثير من الأحيان.

وضربت بذلك مثلاً، قائلة: "في بعض الأحيان توضح صحف مدريد أن طاقم الميرينغي لم يخطط أبدًا للحصول على خدمات مبابي هذا الصيف، بعد ذلك ببضعة أيام، كشفت وسائل الإعلام نفسها أنه إذا ظهرت فرصة وقام مبابي بالخطوة الأولى، فقد يشن فلورنتينو بيريز هجومًا ويخطف اللاعب".