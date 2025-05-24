نجم الزمالك يكشف حقيقة "هدايا" بيراميدز (فيديو)

رفض نادر السيد، حارس مرمى الزمالك والمنتخب المصري السابق، ما يتردد عن وجود أي نوع من التضامن بين نادي الزمالك ونظيره بيراميدز، مؤكدا أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تبادل "الهدايا" بين الناديين لا أساس له من الصحة.

وكان نادي بيراميدز، طلب تجميد مصير الدوري المصري، لحين البت في دعوى الشق المستعجل ضد قرارات أزمة لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الأولى لمجموعة التتويج.

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وانسحب الأهلي أمام الزمالك يوم 11 مارس الماضي في الدوري المصري، اعتراضاً على عدم تعيين حكام أجانب للمباراة.

وقررت لجنة المسابقات برابطة الأندية، اعتبار الأهلي خاسراً بنتيجة 0-3 للانسحاب بجانب خصم 3 نقاط من رصيده قبل أن يخفض مجلس الرابطة العقوبة بإلغاء خصم النقاط الثلاث.

وأيدت لجنة الاستئناف، قرارات مجلس الرابطة، ورفضت شكاوى الأهلي وبيراميدز والزمالك بشأن قرارات الرابطة.

وذكرت تقارير أخيرة بأن بيراميدز قدم الدعوى منفردا، بعيدا عن الزمالك، تجنباً لأي ثغرة قانونية تضعف موقفه، خاصة وأنه المتضرر المباشر من إلغاء عقوبة خصم نقاط الأهلي.

وأشارت التقارير إلى وجود تنسيق مع الزمالك، الذي تقدم بشكوى منفصلة للمحكمة الرياضية الدولية ضد عقوبات رابطة الأندية، موضحا أن بيراميدز طلب تجميد مصير الدوري لحين البت في الدعوى المستعجلة.

ولكن المحكمة الرياضية "كاس" ردت، مساء أمس الجمعة، برفضها الشق المستعجل في دعوى بيراميدز بشأن لقاء القمة.

كما قررت المحكمة نظر دعوى بيراميدز بإجراءات طبيعية على أن يصدر القرار قبل الجولة الحاسمة للدوري المصري، يوم الأربعاء المقبل.

وقال نادر السيد في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك لم ولن يتضامن مع أي نادٍ، وما يُثار على السوشيال ميديا عن تلقي إدارة القلعة البيضاء هدايا من بيراميدز، سواء على شكل لاعبين أو أي صورة أخرى، هو مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة".

نادر السيد : الزمالك عمره ما تضامن ولا هيتضامن مع بيراميدز او غيره .. واي كلام بيثار على السوشيال ميديا حول هدايا من... Posted by MBC MASR 2 on Friday, May 23, 2025

وأضاف: "أنا على تواصل دائم مع مسؤولي الزمالك، وأعلم جيدا أن الإدارة ترفض مبدأ قبول أي هدايا من أي جهة، بما في ذلك بيراميدز، ولا يوجد أي نوع من التنسيق أو التضامن بين الناديين، في النهاية كل طرف من أطراف الأزمة لديه ما يبرر موقفه، والخطأ الأكبر كان في غياب التنظيم بين أطراف المنظومة".