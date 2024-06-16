الأهلي المصري يكافئ محمد هاني

وعقد محمد هاني قرانه، منذ أيام قليلة، بعد انتهاء مهمته الدولية مع منتخب مصر بمباراتي الفراعنة مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وخاض هاني مباراتي منتخب مصر لاعبا أساسيا؛ إذ يثق به حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر كثيرا.

وحرص محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي على حضور حفل زفاف محمد هاني، الذي تم في أحد الفنادق الكبيرة في القاهرة.