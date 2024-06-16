الأهلي المصري يكافئ محمد هاني
حسم النادي الأهلي المصري مسألة تجديد عقد محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، بالنادي ومنتخب مصر، خلال الفترة الأخيرة.
ويقدم محمد هاني مستويات جيدة مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، رغم أن اللاعب لا يحظى بظهير جماهيري كبير.
ورغم تعاقد الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد قادما من فيوتشر، إلا أن هاني استمر في الحفاظ على مركزه أساسيا في تشكيل الأحمر، ونيل ثقة مارسيل كولر مدرب الفريق.
واستقر الأهلي على منح هاني عقدا كبيرا بصفته لاعبا دوليا وقائدا للفريق.
وسيصل عقد هاني مع الأهلي إلى 10 ملايين جنيه مصري، بخلاف بعض المزايا الأخرى مثل الإعلانات واللقاءات التلفزيونية.
وعقد محمد هاني قرانه، منذ أيام قليلة، بعد انتهاء مهمته الدولية مع منتخب مصر بمباراتي الفراعنة مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
وخاض هاني مباراتي منتخب مصر لاعبا أساسيا؛ إذ يثق به حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر كثيرا.
وحرص محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي على حضور حفل زفاف محمد هاني، الذي تم في أحد الفنادق الكبيرة في القاهرة.