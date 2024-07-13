أخبار مفرحة للهلال السعودي قبل انطلاق الموسم الجديد

كشفت تقارير إعلامية أن البرازيلي مالكوم فيليبي، جناح نادي الهلال السعودي، بدأ عملية التأهيل بقوة بعد الجراحة التي أجراها مؤخرا، وسينضم قريبا لبعثة الفريق خلال معسكره الإعدادي.

وأجرى اللاعب عملية جراحية في الركبة منذ 3 أسابيع، ما كان يزيد الشكوك حول احتمالية لحاقه ببطولة السوبر السعودي التي تنطلق في الـ13 من أغسطس المقبل.

ونشر ثامر الشهراني، أخصائي العلالج الطبيعي، فيديو لمالكوم عبر حسابه على منصة "إكس"، يُظهر اللاعب وهو يجري عمليات تأهيل قوية تمهد سريعا لعودته للملاعب.

وقال الشهراني عبر حسابه: "من أجل العودة يا هلال.. مالكوم يضغط".

وأضاف: "نجم الهلال مالكوم يُنهي 25 يوما بعد عملية وتر الركبة ويضغط بشكل مستمر ويومي في العلاج والتأهيل، اللاعب يُنهي المرحلة الأولى في العلاج، وسينضم لمعسكر الهلال لإكمال التأهيل والإعداد على العُشب".

وكان مالكوم قد قرر إجراء العملية الجراحية بعدما ظلت آلام الركبة تعاوده بين فترة وأخرى خلال الموسم الماضي.

ويلعب الهلال أمام الأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي يوم 13 أغسطس المقبل، وفي حال تجاوزه هذه المواجهة فإنه سيضرب موعدا في النهائي مع الفائز من لقاء النصر والتعاون.

يذكر أن الهلال يحمل لقب النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي.

وأسهم مالكوم في تحقيق نادي الهلال لقب دوري روشن السعودي، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، كذلك ساعد اللاعب فريقه للفوز بلقبي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.

وخلال موسمه الأول مع الهلال، شارك النجم البرازيلي في 49 مباراة عبر كل المسابقات، وأحرز 23 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة، وينتهي عقده مع ناديه في يونيو 2027.