ألفيس: على مبابي أن يفهم أن ميسي ونيمار أكبر منه

قال داني ألفيس مدافع البرازيل إن مهاجم فرنسا كيليان مبابي لم يفهم بعد أن زميليه في باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ونيمار أكبر منه، وحث اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على الاستفادة القصوى من وجوده معهما.

ولعب ألفيس في باريس سان جيرمان مع مواطنه نيمار ومبابي الوافد الجديد وقتها بين 2017 و2019، كما لعب إلى جانب ميسي في برشلونة خلال ثماني سنوات عامرة بالألقاب.