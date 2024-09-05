قمم عربية وكريستيانو رونالدو.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستهل منتخب الإمارات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بلقاء قطر اليوم الخميس، والذي يشهد عدة قمم عربية أخرى.

وتتطلع السعودية لبداية المرحلة الثالثة بفوز عندما تستضيف إندونيسيا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويستضيف المنتخب العراقي نظيره العماني، ويلعب منتخب الأردن ضد الكويت.

أفريقيًا تستضيف تونس منافستها مدغشقر اليوم الخميس ضمن المجموعة الأولى من التصفيات، فيما تستضيف الجزائر منتخب غينيا الاستوائية.

أوروبيًا يقود كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، منتخب بلاده البرتغال ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، وتلعب إسبانيا بطل يورو 2024 ضد صربيا.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

قطر * الإمارات - 07:00 مساء - beIN Sports HD 2.

السعودية * إندونيسيا - 09:00 مساء - beIN Sports HD 3.

العراق * عمان - 07:00 مساء - beIN Sports HD 1.

الأردن * الكويت - 09:00 مساء - beIN Sports HD 4.

كوريا الجنوبية *x فلسطين - 02:00 مساء - beIN Sports HD 1.

أستراليا * البحرين - 01:10 مساء - beIN Sports HD 2.

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

تونس * مدغشقر - 10:00 مساء - beIN Sports HD 5.

الجزائر * غينيا الاستوائية - 10:00 مساء - beIN Sports HD 6.

دوري الأمم الأوروبية

البرتغال * كرواتيا - 09:45 مساء - beIN Sports HD 2.

صربيا * إسبانيا - 09:45 مساء - beIN Sports HD 1.