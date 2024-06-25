تعيين أحمد ساري مديرا فنيا لنادي الاتحاد السكندري
كشف نادي الاتحاد السكندري عن جهازه الفني الجديد بقيادة أحمد ساري، ليقود الفريق خلفا لطارق العشري.
وكان الاتحاد قد أعلن قبول استقالة طارق العشري التي قدمها عقب الهزيمة من فاركو.
ومن المقرر أن يقود أحمد ساري الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.
وخسر الاتحاد السكندري أمام فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الإثنين، على ملعب استاد برج العرب في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
وأوضح نادي الاتحاد السكندري عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن مجلس الإدارة اعتمد تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد ساري.
وجاء الجهاز الفني بالكامل كالآتي: أحمد ساري (مدير فني)، وكرم مرسي (مدرب عام)، وعصام ربيع (مدرب)، ومحمد لطفي قطب (مدرب مساعد)، ووليد سليمان (مخطط أحمال)، ومجدي بهلول (مدرب حراس مرمى).
ويتواجد نادي الاتحاد السكندري في المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة.
وتولى ساري تدريب عدة فرق قبل قيادة الاتحاد، حيث كانت آخر محطة له نادي السويس، الذي رحل عنه في 13 يونيو 2023.
أما طارق العشري فرحل بعدما قاد الاتحاد في 31 مباراة، انتصر في 12 مباراة، وتعادل في 9 لقاءات، وتلقى 10 هزائم.