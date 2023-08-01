بمشاركة رياض محرز.. الأهلي السعودي يهزم الشمال القطري بخماسية وديا (فيديو)

حقق فريق الأهلي السعودي فوزا وديا على حساب نظيره الشمال القطري بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، ضمن معسكر الراقي في النمسا، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد.

ودفع المدير الفني الألماني ماتياس يايسله بتشكيل أساسي للأهلي يضم "إدوارد ميندي، علي مجرشي، فهد حمد، ريان حامد، إزغان أليوسكي، زياد الجهني، علي الأسمري، رياض بودبوز، ورياض محرز، وألان سان ماكسيمان، وروبيرتو فيرمينو".