بمشاركة رياض محرز.. الأهلي السعودي يهزم الشمال القطري بخماسية وديا (فيديو)
حقق فريق الأهلي السعودي فوزا وديا على حساب نظيره الشمال القطري بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، ضمن معسكر الراقي في النمسا، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد.
ودفع المدير الفني الألماني ماتياس يايسله بتشكيل أساسي للأهلي يضم "إدوارد ميندي، علي مجرشي، فهد حمد، ريان حامد، إزغان أليوسكي، زياد الجهني، علي الأسمري، رياض بودبوز، ورياض محرز، وألان سان ماكسيمان، وروبيرتو فيرمينو".
وسجل فيرمينو الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 37، ثم أحرز ألان سان ماكسيمان الهدف الثاني في الدقيقة 51، ليحرز أول أهدافه بقميص الراقي.
وأضاف فيرمينو الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 68، ثم تابع عبد الباسط هندي بالهدف الرابع في الدقيقة 74، قبل أن يختتم فهد الرشيدي الخماسية في الدقيقة 86 من عمر المباراة.
وانتقل رياض محرز إلى الأهلي قادما من مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حتى عام 2027، واستبدله المدرب في مواجهة اليوم عند الدقيقة الـ61 من عمر اللقاء.
وكانت مباراة اليوم هي الأولى أيضا للمدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله الذي تولى المهمة قبل أيام بعد رحيله عن ناديه السابق سالزبورغ النمساوي.
ويختتم "الراقي" ودياته يوم الجمعة المقبل بمواجهة أياكس الهولندي أو ماينز الألماني.
وكان الأهلي لعب 3 مباريات ودية قبل مواجهة الشمال القطري، حيث فاز على شتولفيدن 18-0، وسانكت بولتن 2-1، بينما خسر أمام هايدنهايم 6-2.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق مشواره في الدوري السعودي بعد العودة لدوري الأضواء عقب 10 أيام، بمواجهة فريق الحزم في المباراة الافتتاحية للمسابقة يوم 11 أغسطس المقبل.