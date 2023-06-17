مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع جونكالو راموس نجم بنفيكا

تزداد آمال مانشستر يونايتد في التعاقد مع المهاجم البرتغالي جونكالو راموس بعد أن تم تفويض الوكيل الشهير خورخي مينديز ببيع نجم بنفيكا.

وبحسب صحيفة "ميرور"، فقد اصطدم مانشستر يونايتد بحائط قوي في محاولة التعاقد مع هاري كين من توتنهام، لكن بنفيكا مستعد لبيع مهاجمه الشاب راموس بعد أن سجل 25 هدفًا هذا الموسم للنادي والمنتخب.

ويتمتع "بنفيكا" بسجل حافل في تطوير وبيع النجوم ومنح مينديز الضوء الأخضر للاستفادة من بيع راموس هذا الصيف.

وصنع راموس (21 عامًا) اسمه عندما شارك في التشكيلة الأساسية مكان كريستيانو رونالدو قبل أن يسجل ثلاثية في مرمى سويسرا في دور الـ16 بكأس العالم 2022.