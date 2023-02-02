"صدام بين أسلوبين مختلفين".. حارس سياتل الأمريكي يتحدث عن مواجهة الأهلي
قال ستيفن فري حارس سياتل ساوندرز الأمريكي إن مواجهة الأهلي المصري في المشاركة الأولى لفريقه بكأس العالم للأندية لكرة القدم في طنجة ستشهد صدامًا بين أسلوبين مختلفين يوم السبت.
وأصبح ساوندرز أول فريق من الولايات المتحدة يتأهل للمسابقة العالمية بعد فوزه بلقب دوري أبطال الكونكاكاف 2022.
وأبلغ فري الصحفيين "سيكون الصدام بين أسلوبين مختلفين، لم يسبق لهما التواجه من قبل".
وأضاف "سيحاول كل فريق اكتشاف الآخر لكننا أثبتنا في الماضي قدرتنا على امتصاص الضغط مع التحلي بالفاعلية في الهجمات المرتدة".
واتفق معه المدافع أليكس رولدان في تأكيد الجاهزية البدنية للفريق رغم أنه خاض مباراتين وديتين فقط منذ انتهاء موسمه المحبط بالدوري الأمريكي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتابع فري "فترة الإعداد للموسم كانت محورية وتعامل اللاعبون معها باحترافية.
"وفقًا لما شاهدت أنا منبهر جدًّا، وصل اللاعبون في حالة نهم واستعداد بدني".
ويدرك الفائز من مباراة السبت أنه سيواجه العملاق الإسباني ريال مدريد في قبل النهائي.
وواصل فري "لا نريد تخطي التفكير في مباراة الأهلي، إنه فريق خبير بهذه البطولة لكن سيكون من المذهل إذا قطعنا هذه الخطوة للأمام.
"بالنسبة لفريق من الدوري الأمريكي يحظى بفرصة اللعب أمام أفضل فريق في العالم على الأرجح فهذا أمر له قيمة كبيرة، امتياز وشرف.
"نشعر بذلك ونريد الفوز على الأهلي وإظهار مهاراتنا أمام منافس ضخم".