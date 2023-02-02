"صدام بين أسلوبين مختلفين".. حارس سياتل الأمريكي يتحدث عن مواجهة الأهلي

قال ستيفن فري حارس سياتل ساوندرز الأمريكي إن مواجهة الأهلي المصري في المشاركة الأولى لفريقه بكأس العالم للأندية لكرة القدم في طنجة ستشهد صدامًا بين أسلوبين مختلفين‭ ‬يوم السبت.

وأصبح ساوندرز أول فريق من الولايات المتحدة يتأهل للمسابقة العالمية بعد فوزه بلقب دوري أبطال الكونكاكاف 2022.