تقرير: عثمان ديمبلي يوقع عقدًا مبدئيًّا مع باريس سان جيرمان

وارتبط اسم ديمبلي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، استغلالا لوجود شرط جزائي في عقده مع برشلونة قيمته 50 مليون يورو، يتضاعف إلى 100 مليون يورو بحلول الأول من أغسطس المقبل.

وقال مراسل صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن ديمبلي أبلغ برشلونة برغبته الرسمية في الانضمام لباريس قبل يوم الـ31 من يوليو الماضي.

وأوضح أن الانتقال لن يكون بصيغة فسخ العقد لكن بطريقة أخرى اتفق عليها عثمان مع برشلونة، أثناء تجديد العقد الأخير، وهي أن يدفع باريس قيمة الشرط عن طريف الشراء وليس فسخ التعاقد.

وبحسب مصادر مقربة من ديمبلي، فإن انتقال المهاجم الفرنسي سيتم مقابل 50 مليون يورو، ولن يدفع باريس سنتاً واحدًا أكثر من هذا.

وبهذا أصبح عثمان ديمبلي لاعبًا لباريس سان جيرمان، بعد أن وقع اللاعب على عقد مبدئي معهم لمدة 5 سنوات.

ومن المتوقع ألا يشارك عثمان في مباراة ميلان ضد برشلونة، وسيسافر إلى باريس، وأن تنتهي الصفقة في غضون 72 ساعة.