وسام أبو علي يرد على أنباء رحيله عن كولومبوس الأمريكي

رد اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي ردًا قاطعًا على أنباء رحيله عن فريقه الجديد كولومبوس كرو الأمريكي.

وانتقل وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو قادماً من الأهلي المصري في شهر يوليو الماضي مقابل 7.5 مليون دولار أمريكي.

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وقال وسام أبو علي في تصريحات لقناة "النهار" المصرية إن كل ما يقال عن فشل قيده في كولومبوس كرو غير صحيح، موضحاً أنه سيغادر إلى أمريكا في غضون أيام.

وأضاف: "أقضي إجازة في الساحل الشمالي بصحبة عدد من أصدقائه، وسأعود للقاهرة في الساعات المقبلة لإنهاء إجراءات السفر إلى أمريكا للانضمام لصفوف فريقه الجديد".

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وتابع: "كل ما يقال عن فشل قيدي مع الفريق الأمريكي مجرد شائعات، والجماهير سوف تشاهدني إن شاء الله الأسبوع القادم بقميص كولومبوس، وبعدها أشارك في المباريات".

وأكد أن ما يتردد حول الانتقال إلى بيراميدز غير صحيح تماماً، موضحاً أنه سيرحل إلى كولومبوس كرو، كما أنه لا يوجد أي عروض من طرابزون سبور التركي.

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ووجه وسام أبو علي الشكر لجماهير الأهلي على الفترة التي قضاها مع القلعة الحمراء.