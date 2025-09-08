رونالدو وميسي أبرزهم.. 10 منتخبات خسرت أعظم لاعبي العالم

كتب – نور الدين ميفراني

تتنافس اتحادات كروية عدة حول العالم لإقناع اللاعبين متعددي الجنسية بتمثيل منتخباتها، سواء بلدانهم الأصلية أو أوطان آبائهم وأمهاتهم. وغالبًا ما يحتدم الصراع بين اتحادات أفريقيا وأمريكا الجنوبية من جهة، ونظرائها في أوروبا من جهة أخرى.

وعبر التاريخ، خسرت منتخبات كبرى فرص الاستفادة من نجوم عالميين، بعدما فضل هؤلاء الدفاع عن ألوان منتخبات أخرى. أبرز الأمثلة:

كريستيانو رونالدو – البرتغال

الجميع يعرف أن أسطورة النصر السعودي كريستيانو رونالدو وُلد في البرتغال، لكن القليل يدرك أن جدته من جهة والدته تعود أصولها إلى جزر الرأس الأخضر، المستعمرة البرتغالية السابقة، وبذلك كان يمكنه تمثيل منتخب الرأس الأخضر الأفريقي.

ليونيل ميسي – الأرجنتين

لم يكن لميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أصول أجنبية، لكنه وصل إلى إسبانيا بعمر 13 عامًا حين تبناه برشلونة، وكان بإمكانه الحصول على الجنسية الإسبانية بسهولة، الاتحاد الإسباني حاول ضمه للفئات العمرية، لكنه رفض مفضلًا قميص بلاده الأم.

كيليان مبابي – فرنسا

يمتلك نجم ريال مدريد أصولًا كاميرونية من جهة الأب، وجزائرية من جهة الأم، ومع ذلك، اختار تمثيل منتخب فرنسا، بلد مولده.

لامين يامال – إسبانيا

الموهبة الصاعدة في برشلونة ينحدر من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وقد دار صراع كبير بين الاتحادين المغربي والإسباني، قبل أن يحسم خياره لصالح إسبانيا.

دين هويسن – إسبانيا

مدافع ريال مدريد الجديد وُلد في هولندا لأسرة هولندية، لكنه نشأ في إسبانيا واكتسب جنسيتها، ليختار في النهاية منتخب "لاروخا".

تشافي سيمونز – هولندا

نجم توتنهام الحالي تعود أصول عائلته إلى سورينام، وسبق أن عاش في برشلونة ويحمل الجنسية الإسبانية، لكنه فضّل تمثيل منتخب هولندا.

رافينيا – البرازيل

يمتلك جناح برشلونة الجنسية الإيطالية من جهة والده، وكاد أن يمثل "الآتزوري" في يورو 2020، لكن مشاكل إدارية حالت دون إصدار جواز سفره. لاحقًا، استدعاه منتخب البرازيل عام 2021، ليغلق الباب نهائيًا أمام إيطاليا.

ماركوس تورام – فرنسا

مهاجم إنتر ميلان وُلد في إيطاليا ويحمل جنسيتها حين كان والده ليليان تورام يلعب لبارما، لكنه اختار السير على خطى والده بتمثيل فرنسا، المتوجة بكأس العالم 1998.

أنطوان غريزمان – فرنسا

كان بإمكان نجم أتلتيكو مدريد تمثيل ثلاثة منتخبات: والده فرنسي، ووالدته برتغالية، كما عاش في إسبانيا، لكنه اختار فرنسا، ليخسر البرتغال فرصة مزاملته للأسطورة كريستيانو رونالدو.

كريم بنزيما – فرنسا

قائد الاتحاد السعودي حاليا تعود أصوله إلى الجزائر، مثل الأسطورة زين الدين زيدان، لكنهما معًا فضلا الدفاع عن ألوان منتخب فرنسا على حساب بلد الأجداد.