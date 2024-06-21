ليفربول يستفسر عن نجم منتخب إسبانيا
استفسر نادي ليفربول الإنجليزي عن وضع النجم الإسباني نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو، تمهيدا للدخول في مفاوضات معه.
وجاء استفسار ليفربول عن نيكو ويليامز بعد تألق اللاعب مع منتخب إسبانيا، في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حالياً في ألمانيا.
وقدم نيكو ويليامز أداءً رائعاً مع إسبانيا، خلال مباراة الماتادور ضد إيطاليا، أمس الخميس، وهي المباراة التي شهدت فوز المنتخب الإسباني بهدف نظيف.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، أن نادي ليفربول استفسر عن وضع نيكو ويليامز مع فريقه.
وقال رومانو إن قيمة الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز مع أتليتك بلباو تبلغ ما يقرب 58 مليون يورو.
وينتهي عقد نيكو ويليامز مع بلباو بنهاية موسم عام 2027.
يذكر أن نيكو ويليامز، البالغ من العمر 21 عاما، لعب دورا مهما في مساعدة فريق أتليتك بلباو على مكان في الدوري الأوروبي للموسم المقبل، بعد أن سجل ثمانية أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة في 37 مباراة.
ويعد وليامز خريجا من أكاديمية أتليتك بلباو، قبل أن ينضم إلى الفريق الأول في عام 2021.