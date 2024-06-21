ليفربول يستفسر عن نجم منتخب إسبانيا

وجاء استفسار ليفربول عن نيكو ويليامز بعد تألق اللاعب مع منتخب إسبانيا، في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حالياً في ألمانيا.

وقدم نيكو ويليامز أداءً رائعاً مع إسبانيا، خلال مباراة الماتادور ضد إيطاليا، أمس الخميس، وهي المباراة التي شهدت فوز المنتخب الإسباني بهدف نظيف.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، أن نادي ليفربول استفسر عن وضع نيكو ويليامز مع فريقه.

وقال رومانو إن قيمة الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز مع أتليتك بلباو تبلغ ما يقرب 58 مليون يورو.

وينتهي عقد نيكو ويليامز مع بلباو بنهاية موسم عام 2027.