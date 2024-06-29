الأعلى تقييما بين نجوم المباراة.. فينيسيوس يجد رقصة "السامبا" الخاصة به
حقق المنتخب البرازيلي فوزًا كبيرًا على نظيره باراغواي في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات الخاصة بكوبا أمريكا 2024، المقامة في الوقت الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وساهم فينيسيوس جونيور بشكل كبير في تحقيق ذلك الفوز، بعد أن سجل هدفين من أصل أربعة سجلها المنتخب البرازيلي.
رقصة السامبا الخاصة بفينيسيوس
وحصد لاعب ريال مدريد أعلى التقييمات في المباراة، وربما في البطولة حتى تلك اللحظة في مباراة واحدة لأي لاعب، بعدما وجد أخيرًا رقصة السامبا الخاصة به.
وفشل فينيسيوس قبل أيام في الظهور بشكل جيد في مباراة الافتتاح للمنتخب البرازيلي ضد كوستاريكا وغادر المباراة بعد حوالي ساعة من بدايتها، وتلقى الكثير من الانتقادات، لكن النجم الحالي لريال مدريد عرف كيف يعود من الباب الكبير، بعدما بدأ المباراة بمراوغة مبهرة على خط التماس، ثم أتبعها بهدفين قادا البرازيل لأول ثلاث نقاط في البطولة.
ونستعرض في التقرير التالي تقييمات نجوم البرازيل في تلك المباراة، وفي مقدمتهم فينيسيوس جونيور الذي حصد أفضل الأرقام:
حارس المرمى والدفاع
أليسون بيكر: (6 من 10)
كان من أسباب الهدف الوحيد الذي سجلته باراغواي، وعلى الأرجح لن يكون سعيدًا من نفسه عندما يشاهده من جديد.
دانيلو: (6 من 10)
لعب دوره بفاعلية كبيرة كقائد وأوقف الكثير من المشاجرات في الملعب المشحون بالتوتر، لكن في الوقت نفسه على المستوى الفني هناك خيارات أفضل منه على الجانب الأيمن لدى البرازيل، ومشاركته ضد باراغواي أثبتت ذلك.
ماركينيوس: (6 من 10)
كان من أسباب ظهور خطورة هجوم منتخب باراغواي في عدة مناسبات، لكنه في الوقت نفسه كان دقيقًا في تلك التمريرات التي أخرجها من الخط الخلفي وبدأت منها هجمات عديدة للسيلساو.
إيدير ميليتاو: (6 من 10)
قدم البرازيلي مستويات أفضل من تلك التي أظهرها ضد باراغواي على مدار السنوات الماضية رفقة ريال مدريد، حتى عندما عاد من إصابته الأخيرة كان أفضل من ذلك، على الرغم من هذا كان فعالًا في الكثير من الأوقات.
ويندل: (6 من 10)
لم يكن الأفضل في عملية التقدم للأمام بالكرة وكسر الخطوط، على النقيض ظهر متوترًا وتعرض للخطأ في عدة مرات، لكنه لا يزال خيارًا أفضل من غيليرمي أرانا الذي خاض مواجهة كوستاريكا ولم يظهر أفضل المستويات.
خط الوسط:
برونو غيماريش: (6 من 10)
كان من ضمن أفضل نجوم المباراة، إذ أظهر مستويات ثابتة طيلة مشاركته في المواجهة، وكان هادئًا وفي حالة تركيز كبيرة غالبية الأوقات.
جواو غوميز: (6 من 10)
قدم ليلة رائعة أخرى في خط الوسط، إذ قام بعمل رائع في عملية الربط بين الدفاع والهجوم، وكان صخرة تحطمت عليها الكثير من هجمات المنافس.
الهجوم:
سافيو: (7 من 10)
كانت مناسبة جيدة بالنسبة له أن يسجل هدفه الدولي الأول مع المنتخب البرازيلي في مباراة كانت من الممكن أن تتعقد بعد ركلة الجزاء المهدرة من لوكاس باكيتا، ولم يكن هدف فينيسيوس الأول كافيًا لتأمين النتيجة بشكل نهائي.
لوكاس باكيتا: (5 من 10)
أهدر النجم البرازيلي ركلة الجزاء الأولى للسيليساو وسجل الثانية، لكنها لم تكن بأهمية الأولى التي كانت ستفتح المباراة بشكل مبكر.
فينيسيوس جونيور: (9 من 10)
كان هناك الكثير من الأشياء المميزة في مستوى فينيسيوس في تلك الليلة، فقد استحق جائزة رجل المباراة بجدارة، بعد مهارته الرائعة في الشوط الأول وتحركاته ومراوغاته العديدة، كل هذا إلى جوار هدفين ساهما في فوز البرازيل ومنحها أول ثلاث نقاط.
رودريغو: (6 من 10)
يعاني رودريغو مع البرازيل من عملية تغيير مركزه الأصلي، لكنه على الرغم من ذلك فقد هدد مرمى الخصوم عدة مرات وكان مزعجًا للدفاع.