الأعلى تقييما بين نجوم المباراة.. فينيسيوس يجد رقصة "السامبا" الخاصة به

رقصة السامبا الخاصة بفينيسيوس

وحصد لاعب ريال مدريد أعلى التقييمات في المباراة، وربما في البطولة حتى تلك اللحظة في مباراة واحدة لأي لاعب، بعدما وجد أخيرًا رقصة السامبا الخاصة به.

وفشل فينيسيوس قبل أيام في الظهور بشكل جيد في مباراة الافتتاح للمنتخب البرازيلي ضد كوستاريكا وغادر المباراة بعد حوالي ساعة من بدايتها، وتلقى الكثير من الانتقادات، لكن النجم الحالي لريال مدريد عرف كيف يعود من الباب الكبير، بعدما بدأ المباراة بمراوغة مبهرة على خط التماس، ثم أتبعها بهدفين قادا البرازيل لأول ثلاث نقاط في البطولة.

ونستعرض في التقرير التالي تقييمات نجوم البرازيل في تلك المباراة، وفي مقدمتهم فينيسيوس جونيور الذي حصد أفضل الأرقام:

حارس المرمى والدفاع

أليسون بيكر: (6 من 10)

كان من أسباب الهدف الوحيد الذي سجلته باراغواي، وعلى الأرجح لن يكون سعيدًا من نفسه عندما يشاهده من جديد.

دانيلو: (6 من 10)

لعب دوره بفاعلية كبيرة كقائد وأوقف الكثير من المشاجرات في الملعب المشحون بالتوتر، لكن في الوقت نفسه على المستوى الفني هناك خيارات أفضل منه على الجانب الأيمن لدى البرازيل، ومشاركته ضد باراغواي أثبتت ذلك.

ماركينيوس: (6 من 10)

كان من أسباب ظهور خطورة هجوم منتخب باراغواي في عدة مناسبات، لكنه في الوقت نفسه كان دقيقًا في تلك التمريرات التي أخرجها من الخط الخلفي وبدأت منها هجمات عديدة للسيلساو.