مرتضى منصور يعتذر لإبراهيم فايق.. ويعلن عودة فيريرا

وأشار إلى أن الاتحاد المصري تورط في قرار خاطئ بعدم قيد لاعبي الزمالك موضحاً أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد لم يتحرك بعد علمه بما حدث في أزمة القيد.

وأكد أن الاتحاد المصري ارتكب جريمة رياضية بإيقاف لاعبين وعدم قيدهم دون وجه حق مشيرًا إلى أن الموقف كان مغايرًا بالموافقة على مشاركة لاعب موقوف بقرار من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) وهو محمود عبد المنعم (كهربا) لأن محمود الخطيب رئيس الأهلي يحاول إرضاءه بشتى الطرق.

وأعلن منصورعودة جوسفالدو فيريرا لقيادة فريق الزمالك مجددا بعد 9 أيام فقط من إقالته حيث أشار إلى أنه سيقود تدريبات الفريق اليوم الخميس استعدادا لمباراة فاركو الإثنين المقبل بالدوري المصري.