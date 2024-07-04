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رياضة

النصر السعودي يقترب بقوة من ضم حارس مانشستر سيتي

النصر السعودي يقترب بقوة من ضم حارس مانشستر سيتي
إيدرسون يقترب من ارتداء قميص النصر السعودي
إرم نيوز
إرم نيوز
04 يوليو 2024، 8:26 ص

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات رغبة نادي النصر السعودي في ضم البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت تقارير سابقة أن النصر قدّم عرضًا مغريًا إلى إيدرسون، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لمدة موسمين، مقابل رواتب إجمالية تقدر بـ60 مليون يورو.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن مانشستر سيتي لن يقف في طريق إيدرسون، حال قرر مغادرة النادي.

 

 

وقام مسؤولو السيتي، بتجديد عقد الحارس الثاني أورتيغا، الذي تألق في نهاية الموسم وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة الرابعة على التوالي.

من جانبه، قال الصحفي الرياضي، جيانلويجي لونغاري، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "نادي النصر اتفق مع إيدرسون على جـميع الشروط الشخصية من أجل ضمه بشكل رسمي، وسيبدأ مسؤولو (العالمي) الآن في مفاوضات مع مانشستر سيتي لشراء عقده".

 

 

وكشفت شبكة ‏"ذا أتلتيك"، في شهر مايو الماضي، أنه كان من المقرر أن يجدد إيدرسون عقده مع مانشستر سيتي، لكن الحارس لا يزال يفكر في عرض سعودي وصل إليه.

ويسعى نادي النصر، لحسم صفقة حارس مرمى أجنبي خلال الفترة الصيفية الحالية، لتدعيم هذا المركز بعد رحيل الكولومبي دافيد أوسبينا مع نهاية عقده.

يذكر أن إيدرسون يلعب في صفوف السيتي منذ صيف عام 2017، عندما انضم إليه قادمًا من بنفيكا البرتغالي، حيث شارك في 332 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، مستقبلًا خلالها 257 هدفًا ومحافظًا على نظافة شباكه 155 مرة.

الدوري السعوديالدوري الإنجليزي

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