خالد الغامدي يفتح النار على لاعبي الشباب: أشباه اللاعبين تسببوا في حزن الجماهير (فيديو)

وسجل عبد الكريم يودا هدفا في الدقيقة 13 ليقود الوحدة للفوز 1-صفر على مضيفه الشباب الذي انتهى رسميا أي أمل له في الفوز بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.

وقال الغامدي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "هذه المباراة ما قدمنا شيئا، واللاعبون يتحملون هذه الخسارة".

وأضاف: "الخلل واضح لو كان البلطان يملك دعما في الفترة الشتوية لما جلس على بعض أشباه اللاعبين".

ورفض الغامدي تفسير مقولة "أشابه اللاعبين"، ولكنه قال: "خالد البلطان شايل النادي على راسه، وليس مزهرية مثل غيره".

واختتم تصريحاته قائلا: "حزني على الجمهور الشبابي بالمدرج وفي السوشيال ميديا.. نعتذر لهم جميعًا".