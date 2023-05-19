خالد الغامدي يفتح النار على لاعبي الشباب: أشباه اللاعبين تسببوا في حزن الجماهير (فيديو)
فتح خالد الغامدي لاعب نادي الشباب النار على زملائه، بعد خسارة فريقه أمام الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ 27 من مسابقة دوري روشن للمحترفين.
وسجل عبد الكريم يودا هدفا في الدقيقة 13 ليقود الوحدة للفوز 1-صفر على مضيفه الشباب الذي انتهى رسميا أي أمل له في الفوز بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.
وقال الغامدي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "هذه المباراة ما قدمنا شيئا، واللاعبون يتحملون هذه الخسارة".
وأضاف: "الخلل واضح لو كان البلطان يملك دعما في الفترة الشتوية لما جلس على بعض أشباه اللاعبين".
ورفض الغامدي تفسير مقولة "أشابه اللاعبين"، ولكنه قال: "خالد البلطان شايل النادي على راسه، وليس مزهرية مثل غيره".
واختتم تصريحاته قائلا: "حزني على الجمهور الشبابي بالمدرج وفي السوشيال ميديا.. نعتذر لهم جميعًا".
وانتهت آمال الشباب في المنافسة على فرصة الحصول على المركز الثاني رسميًا، حال تعادل أو خسر أمام نادي النصر، في الجولة 28.
وخسارة الشباب للمركز الثاني تعني عدم مشاركته مسابقة كأس السوبر السعودي، وعدم التأهل إلى دوري أبطال آسيا.
ورفع الوحدة رصيده إلى 29 نقطة من 27 مباراة في المركز 13، بينما تجمد رصيد الشباب عند 53 نقطة في المركز الثالث ليخرج رسميا من السباق على اللقب، حيث إن أقصى أمانيه الآن الوصول إلى 62 نقطة بينما يملك الاتحاد المتصدر حاليا 63 قبل ثلاث مباريات من النهاية.