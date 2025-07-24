مفاجأة جديدة.. الهلال يعرض علي البليهي على ناد سعودي كبير

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة جديدة بشأن مستقبل علي البليهي، نجم الهلال السعودي، مع "الزعيم" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويعيش البليهي مستقبلًا غامضًا برفقة الهلال، حيث تعرض اللاعب لهجوم كبير من قبل الجماهير والنقاد الرياضيين الموسم الماضي بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ، ورغم ما تردد عن تجديد عقده، فإنَّ النادي لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن أي تطورات في هذا الشأن؛ ما فتح باب التكهنات بأن البليهي يعيش أيامه الأخيرة بقميص "الزعيم".

وأشارت تقارير خلال الساعات الماضية إلى أن اللاعب اقترب من الانتقال لصفوف النصر، لكي يلعب تحت قيادة مدربه السابق جورجي جيسوس، الذي تولى تدريب "العالمي" مؤخرًا، ولكن سرعان ما تم نفي هذا الأمر.

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصدر خاص تأكيده أن "ما تردد بشأن مفاوضات النصر مع البليهي ليس له أي أساس من الصحة".

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ومن جديد ترددت تقارير أخرى بأن اللاعب تم عرضه على النادي الأهلي لكي يرتدي قميص "الراقي" في الموسم الجديد.

ووفقًا لِما رصده حساب "diario_AFC" على منصة "إكس"، والمتابع لأخبار الأهلي السعودي، فإن "علي البليهي معروض على الراقي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وحتى الآن لم يُتخذ قرار نهائي بشأن التعاقد معه".

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ويستهدف النادي الأهلي السعودي تعزيز صفوفه خلال الميركاتو الحالي بصفقات من العيار الثقيل استعدادًا للموسم المقبل الذي سيدخل خلاله الفريق عدة استحقاقات قوية، أبرزها الدفاع عن لقبه في دوري أبطال آسيا للنخبة، والمشاركة في السوبر السعودي بدلا من الهلال "المعتذر"، بالإضافة لدوري روشن للمحترفين وكأس الملك.

يذكر أن البليهي انضم لصفوف "الزعيم" بداية من موسم 2017-2018، قادمًا من الفتح، ومنذ ذلك الحين أسهم في حصول ناديه على عدة ألقاب مهمة، يأتي على رأسها الدوري السعودي 5 مرات وبطولة دوري أبطال آسيا مرتين.

ويخوض البليهي موسمه الثامن مع الهلال، إذ لعب بقميص الفريق 234 مباراةً، سجل فيها 21 هدفًا، وصنع تمريرتين حاسمتين.