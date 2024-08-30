صرخة رونالدو الشهيرة احتفالا بجائزته الخاصة (فيديو)

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بطريقته الخاصة بحصوله على جائزة الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

وظهر رونالدو في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للبطولة القارية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يطلق صرخته الشهيرة " Siuuu".

وشارك رونالدو في مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا التي أجريت أمس الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية لتحديد مواجهات نظام الدوري المستحدث في النسخة الحالية للبطولة.

وتسلم رونالدو جائزة الهداف التاريخي لدوري الأبطال من جانب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر تشيفيرين.

يشار إلى أن رونالدو يحمل لقب الهداف التاريخي ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدما سجل 140 هدفًا خلال 183 مباراة خلال مسيرته في ملاعب القارة العجوز.

وأحرز اللاعب صاحب الـ 39 عامًا أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام روما الإيطالي في ربع نهائي نسخة 2007، وأحرز قبلها هدفًا في الأدوار التمهيدية في مرمى ديبيرسين المجري في النسخة السابقة.

ونجح النجم البرتغالي في تسجيل 105 أهداف في دوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد الإسباني، بينما أحرز 21 هدفًا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي و14 هدفًا مع يوفنتوس الإيطالي بالبطولة القارية.