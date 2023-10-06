سبورت: رونالد أراوخو غادر مباراة برشلونة وبورتو وهو يعرج
أثارت صحيفة "سبورت" الشكوك حول جاهزية رونالد أراوخو مدافع برشلونة بعد إصابته أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا.
وبحسب الصحيفة فقد ظهر أراوخو مستلقيا على الأرض، واضعا يديه على أوتار الركبة.
وأوضحت أنه مع إصابته الأخيرة وتاريخه الطبي، فإن الأمر لم يبشر بالخير، كما شوهد وهو يعرج بشكل واضح بعد المباراة.
وجاء ذلك رغم أن المدافع الأوروغواياني قدم أداءً رائعًا في الشوط الثاني وأنهى المباراة بمستوى عالٍ أمام بورتو في الفوز 1/0.
وقالت "سبورت" إن ظهور أراوخو وهو يعرج يترك بعض الأسئلة حول ما إذا كان هناك شيء آخر وراء ذلك.
وأشارت إلى أن أراوخو عانى من التشنجات، وجاءت بعد فترة طويلة من عدم اللعب (لم يلعب من 13 أغسطس إلى 23 سبتمبر) وأنه لا يزال غير قادر على العودة لوتيرة المباريات بنسبة 100٪.
ولعب أراوخو 45 دقيقة أمام سيلتا فيغو، ولعب المباراة بأكملها أمام مايوركا ثم حصل على راحة أمام إشبيلية.
وأمام بورتو لعب 90 دقيقة أيضا وكان عليه الدفاع كثيرا.
وعانى رونالد في ساقيه. وهو أيضًا ملف تعريف اللاعب الذي يصل إلى الحد الأقصى. قوي جدا. وتحتاج فيه إلى تقوية عضلاتك باستمرار.
وبحسب "سبورت" فإنه من المفترض أن يصل رونالد أراوخو بشكل مثالي للتدريب يوم السبت، قبل مباراة برشلونة وغرناطة، وإذا كان لا يزال يعاني من آلام فلن يكون أساسيا أمام غرناطة. وهي المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي.
وأكدت الصحيفة على ذهاب أراوخو للعب مع أوروغواي لمواجهة كولومبيا والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026.
ضربت الإصابات عددا من أعمدة لاعبي برشلونة قبل أسابيع من مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.
وإلى جانب أراوخو يفقد برشلونة حاليا 4 لاعبين بسبب الإصابة، وهم: روبرت ليفاندوفسكي وبيدري ورافينيا وفرينكي دي يونغ.