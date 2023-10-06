سبورت: رونالد أراوخو غادر مباراة برشلونة وبورتو وهو يعرج

وجاء ذلك رغم أن المدافع الأوروغواياني قدم أداءً رائعًا في الشوط الثاني وأنهى المباراة بمستوى عالٍ أمام بورتو في الفوز 1/0.

وقالت "سبورت" إن ظهور أراوخو وهو يعرج يترك بعض الأسئلة حول ما إذا كان هناك شيء آخر وراء ذلك.

وأشارت إلى أن أراوخو عانى من التشنجات، وجاءت بعد فترة طويلة من عدم اللعب (لم يلعب من 13 أغسطس إلى 23 سبتمبر) وأنه لا يزال غير قادر على العودة لوتيرة المباريات بنسبة 100٪.

ولعب أراوخو 45 دقيقة أمام سيلتا فيغو، ولعب المباراة بأكملها أمام مايوركا ثم حصل على راحة أمام إشبيلية.

وأمام بورتو لعب 90 دقيقة أيضا وكان عليه الدفاع كثيرا.